Charles Yu combat la haine anti-asiatique dans “ Chinatown intérieur ” ⋆ .

Alors que Charles Yu écrivait «Interior Chinatown», il craignait que les lecteurs ne soient pas intéressés par un roman satirique sur la façon dont Hollywood et la société piègent les Américains d’origine asiatique dans des rôles stéréotypés.

Ils n’arrivent presque jamais à être le leader. Au lieu de cela, ils deviennent “Generic Asian Man Number Three / Delivery Guy”.

«Je me demandais si j’allais rencontrer des gens qui me diraient:« Quel est le problème – est-ce vraiment un si gros problème? », Se souvient Yu, qui rejoint le Los Angeles Times Book Club le 27 mai. d être sceptique. Cette histoire a-t-elle vraiment besoin d’être racontée? »

Le doute de l’auteur s’est avéré être hors de propos. «Interior Chinatown» a reçu des critiques élogieuses et a remporté le National Book Award for Fiction 2020 en novembre. Et après que la pandémie ait déclenché une augmentation du harcèlement et de la violence anti-asiatiques, l’acte d’accusation spirituel mais pointu des préjugés de Yu a résonné auprès des lecteurs d’une manière qu’il n’avait jamais envisagée.

«J’ai le sentiment qu’à la fois au sein des communautés AAPI (Américano-asiatique et insulaire du Pacifique) et dans un sens plus général, les gens semblent y venir à cause des événements», a déclaré Yu, originaire de Los Angeles, fils d’immigrant taïwanais. parents. “Je pense qu’ils veulent lire quelque chose sur un personnage qui parle de ces problèmes, pour des histoires qui ont ce genre de perspective.”

Pour Yu, un ancien avocat d’entreprise devenu romancier et écrivain de télévision, trouver comment transformer ses perceptions des préjugés culturels en livre était une lutte. Il a commencé à essayer d’écrire «Interior Chinatown» en 2012, mais n’a cessé de trouver des raisons de le mettre de côté. «J’ai eu un tas de faux départs et d’impasses», se souvient-il.

«Quand j’ai commencé, j’avais une conception très différente de ce que serait le livre», dit Yu. «J’avais beaucoup d’idées sur le fait que cela avait quelque chose à voir avec la magie, avec un réalisme magique. Je ne savais pas ce que je faisais. Il a essayé différentes façons de raconter l’histoire, d’un roman conventionnel à «une autre étape où il s’agissait de contes de fées». Mais aucune de ces permutations ne semblait juste.

«J’en ai parcouru de nombreuses versions», se souvient Yu. «Peut-être que l’un d’eux aurait fonctionné. Peut être pas. Je les montrais à mon agent, et elle était vraiment encourageante et solidaire, et enthousiasmée par certains des documents. Pourtant, j’ai senti de l’intérieur qu’il y avait quelque chose qui ne se déverrouillait pas tout à fait.

Yu remercie sa femme, Michelle Jue, de l’avoir exhorté à ne pas abandonner. «Chaque fois qu’il y avait un indice de ma perte de confiance dans le projet ou en moi-même en tant qu’écrivain, elle me rappelait:« C’est ce que tu aimes le plus, écrire de la fiction. C’est ce que tu es. ”

Cinq ans après le début du projet, en 2017, Yu a eu une révélation. Il promenait son chien près de la maison de sa famille à Irvine quand il a soudainement entendu les premières lignes du roman dans sa tête: «Depuis que vous êtes un garçon, vous rêvez d’être Kung Fu Guy. Vous n’êtes pas Kung Fu Guy.

Il se souvient avoir pensé: «Maintenant, je peux entendre la voix du personnage.»

Ce personnage était Willis Wu, le protagoniste du roman. Avec ses parents, Wu vit à Chinatown et joue le rôle de personnage de fond dans «Black and White», une série télévisée fictive sur la procédure policière qui est une parodie à peine voilée de «Law & Order: Special Victims Unit».

«J’ai regardé beaucoup de ‘SVU’», dit Yu. «Je suis fan de la série. C’est tellement excitant – quand c’est allumé, vous pouvez simplement continuer à le regarder. Mais je pense que le format procédural de la police est si convaincant pour moi, car c’est l’une de nos formes dominantes, comme le film de super-héros et l’émission médicale.

En plus d’imiter le format d’un téléplay, Yu a fait un autre choix stylistique non conventionnel en écrivant à la deuxième personne. Cette lui a permis de créer un récit du point de vue de Willis et de le dépeindre simultanément comme un personnage dans une histoire racontée par quelqu’un d’autre. «Cela me donne une certaine flexibilité», dit Yu. “Il y a une sorte de squishiness à cela.”

Une fois que Yu a compris le formulaire pour «Chinatown intérieur», il dit que la partie la plus difficile à écrire était l’histoire des parents de Wu. «Une partie de cela est basée sur l’expérience de mes propres parents», dit-il. «Il a été considérablement romancé, bien sûr. Mais il y a une base en fait pour certaines de ces histoires. J’avais un lien avec ça.

Conceptuellement, c’était aussi un défi de comprendre les règles selon lesquelles la réalité dans le livre fonctionnait. “JE a été demandé assez explicitement par mon rédacteur en chef et mon agent », dit-il. «Je devais vraiment essayer de comprendre ce que je faisais, et parfois j’étais confus. Finalement, la réponse est compliquée. Willis et les autres Asiatiques sont des artistes interprètes ou exécutants, et ils ne le sont pas. Ce quartier chinois est réel, et ce n’est pas le cas. Je ne me contente pas d’une réponse facile. »

Yu dit que sa volonté d’expérimenter et de prendre des risques créatifs est en partie fonction de son expérience de bricoleur non scolarisée en tant qu’écrivain. Avocat de formation, il a commencé à écrire pendant son temps libre et a subi de nombreux refus avant de percer en 2006 avec un recueil de nouvelles, «Third Class Superhero».

«Je n’ai pas les outils dont vous pourriez avoir besoin, je suis perfectionné par un programme de maîtrise en beaux-arts, en passant par cet atelier rigoureux avec des pairs et des enseignants», dit-il. «Et je n’ai probablement pas une partie de la confiance qui vient du fait d’avoir ce niveau d’artisanat et d’en être conscient.»

«Mais le revers de la médaille pour moi, au moins, c’est que je ne sais même pas ce que je ne sais pas», poursuit-il. «Cela me gêne, probablement de ne pas avoir lu beaucoup de choses que d’autres personnes ont lues. Mais je ne suis pas lié par de nombreuses règles car je n’en connais pas beaucoup. Cela peut être dangereux et effrayant, et il a aussi ses propres limites. Chaque fois que j’écris quelque chose, je dois comprendre ce que je fais.

Yu a également un processus d’écriture peu orthodoxe. Lorsqu’il écrit un roman, il ne se soucie pas d’un plan. «Je commence généralement par une idée ou une phrase», dit-il. Au départ, il travaillera sur un ordinateur portable, mais il passe au papier lorsqu’il se sent coincé, griffonnant dans des journaux à la maison ou dans les cafés.

«Voir mes idées toutes sortes de griffonnées au hasard au lieu d’être tapées dans une police uniforme le long de la page, cela perturbe ou libère une sorte de motif», dit-il.

«J’ai appris à être plus à l’aise tout simplement dans le désordre», dit-il. «Je n’ai aucune idée de où je veux en venir. C’est comme ça que je travaille. »

Bien que le roman de Yu broche adroitement les stéréotypes ethniques et le manque de profondeur dans la représentation des personnages américains d’origine asiatique dans les drames télévisés, il se dit encouragé par certains de ce qu’il voit à l’écran ces jours-ci. «Il y a des limites à un support, et il y a une limite à la vitesse à laquelle les progrès se produisent réellement», dit-il. Néanmoins, «la télévision est complètement différente de ce qu’elle était il y a 10 ans, et encore plus qu’elle ne l’était il y a 30 ans. Je vois de l’espoir. Ne pas être complaisant, mais il y a plus de place pour différents types d’histoires et de conteurs. »

Yu aura peut-être une chance d’accélérer un peu cette évolution. Il écrit un épisode pilote pour une adaptation de «Interior Chinatown» pour Hulu. Il reconnaît que c’est une étrange tournure d’écrire une version télévisée d’un roman qui parodie un téléplay.

«Il est difficile d’envelopper ma tête autour des couches de méta», dit Yu en riant. Il exprime son admiration pour l’intelligence complexe de «Adaptation», le film de 2002 écrit par Charlie Kaufman, sur une version fictive de Kaufman qui a du mal à adapter le livre de Susan Orlean «The Orchid Thief».

«Je dois être prêt à penser vraiment différemment à ce sujet», dit Yu, «pour trouver quelque chose de frais et de nouveau.»

Club de lecture: Rejoignez-nous

Romancier Charles Yu, l’auteur de «Interior Chinatown», s’entretiendra avec le critique de cinéma du Times Justin Chang au Los Angeles Times Book Club.

Lorsque: 27 mai à 19 h Pacifique

Où: Événement de diffusion en direct gratuit sur Facebook, YouTube et Twitter. Inscrivez-vous sur Eventbrite.

Plus d’informations: latimes.com/bookclub

