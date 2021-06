Charley Patton : Le premier rock and roll ?

La légende de Charley Patton traverse le Delta comme aucun autre bluesman de sa génération. Dans les années 1920 et 1930, Patton a littéralement traversé le Delta et au-delà, époustouflant les fans et inspirant d’autres musiciens avec son incroyable sens du spectacle et ses chansons puissantes. Bien que la vie de Patton ait été brève – il avait près de 40 ans lorsqu’il a fait son premier enregistrement et est décédé quelques années plus tard – sa musique et son héritage ont duré un siècle.

Comment était la jeunesse de Charley Patton ?

Selon la plupart des sources, Charley Patton est né dans le comté de Hinds, dans le Mississippi, le ou vers le 22 avril 1891, de Bill et Annie Patton. Dans les cercles locaux, on croyait généralement que le père biologique de Charley était Henderson Chatmon, un ancien esclave qui avait engendré plusieurs musiciens populaires dans la région (y compris des membres des célèbres Missippi Sheiks).

Au tournant du siècle, les Patton ont déménagé à Dockery Plantation – une immense plantation de coton qui employait des milliers de travailleurs. Il est également considéré comme le berceau du blues Delta, en grande partie grâce à Charley Patton.

Adolescent, Patton tombe sous la tutelle du musicien Henry Sloan, qui travaille comme journalier à Dockery et encourage le jeune homme à développer ses talents. En quelques années, Patton est devenu une figure centrale de la scène musicale locale et a servi de mentor à de nombreux bluesmen en herbe de la région, y compris de futures légendes telles que Robert Johnson, Fiddlin’ Joe Martin, Howlin’ Wolf, Tommy Johnson, Son House et Roebuck « Pops » Staples.

Pourquoi Charley Patton a-t-il fait une telle impression avec sa musique ?

À l’époque de Patton, il y avait une certaine concurrence entre les musiciens de Delta, car ils gagnaient leur vie en jouant des spectacles. Les artistes devaient donner un spectacle au public, et c’est ce que Patton a fait mieux que quiconque. Comme l’atteste le spécialiste du blues Paul Oliver, « Charley Patton est sans aucun doute l’un des bluesmen les plus impressionnants et les plus importants jamais enregistrés. » D’autres l’ont qualifié de « premier rock’n’roller ».

Artiste extrêmement confiant, Patton était un showman accompli qui, malgré sa petite taille, a époustouflé les foules avec ses talents de guitariste et sa voix rauque et éclatante. Des décennies avant que Jimi Hendrix ne joue de sa guitare derrière sa tête, Patton faisait la même chose, entre autres mouvements flashy. Dans son livre Deep Blues, l’auteur Robert Palmer ajoute que Patton offrait un large attrait avec sa musique, jouant une variété de styles, y compris «le blues profond, les chansons de hillbilly blanches, les ballades du XIXe siècle et d’autres variétés de musique de danse country noire et blanche. . ”

Bien que nous ne puissions découvrir la musique de Patton qu’à travers son bref catalogue d’enregistrements, il est clair que l’artiste était un véritable original, qui a écrit des mélodies convaincantes et des paroles stimulantes – et les a livrées avec beaucoup plus de panache que nombre de ses contemporains.

Où Charley Patton a-t-il joué et avec qui a-t-il joué ?

Jeune homme, Patton a emmené son spectacle sur la route, profitant de la liberté que lui offrait la vie de musicien. Contrairement à de nombreux artistes de blues de l’époque, Patton a donné des concerts programmés dans le sud, avec des apparitions spéciales à Chicago et à New York. Willie Brown, un guitariste et chanteur de blues légèrement plus jeune, que Patton a rencontré à la Dockery Plantation et avec qui il a fréquemment collaboré, le rejoignait souvent en tournée.

Quand Charley Patton a-t-il enregistré sa musique ?

Patton avait la trentaine lorsqu’il a fait ses premiers enregistrements pour Paramount Records. Au cours de cette première session, le 14 juin 1929, Patton a enregistré 14 chansons dans un studio de l’Indiana, dont son tout premier single, « Pony Blues », ainsi que des chansons favorites comme « Down the Dirt Road » et « Shake It and Break It ( Mais ne le laisse pas tomber maman).

Six mois plus tard, il entre dans les studios de Paramount à Grafton, dans le Wisconsin, pour enregistrer près de 30 autres faces, dont « High Water Everywhere », un chef-d’œuvre en deux parties sur le déluge du Mississippi de 1927. Dans ses paroles, Patton détaille les inégalités que Black personnes rencontrées lors de la catastrophe naturelle.

Le bluesman est revenu au printemps 1930 pour enregistrer ses quatre dernières chansons pour le label, dont “Moon Going Down”. Au cours de plusieurs de ses sessions Paramount, Patton était accompagné de Willie Brown, ainsi que du chanteur et joueur de violon, Henry « Son » Sims.

Les dernières sessions de Patton, en janvier et février 1934, trouvèrent l’enregistrement du bluesman à New York pour Vocalion Records. Ces dates ont produit 36 ​​chansons – dont 10 sont sorties à l’époque. Notamment, plusieurs de ces chansons comportaient la voix de la femme de Patton, Bertha Lee (“Mind Reader Blues” et le prophétique “Oh Death” parmi eux).

Comment Charley Patton est-il mort ?

Les années 30 ont été une époque mouvementée pour l’artiste. (Il a survécu à une blessure au couteau à la gorge au début de la décennie.) Patton souffrait également d’une maladie cardiaque (en particulier d’un trouble de la valve mitrale). Selon certaines sources, l’artiste s’est effondré après une représentation lors d’un bal local. Quelques semaines plus tard, le 28 avril 1934, Charley Patton meurt d’une insuffisance cardiaque à 43 ans.

La tombe de Patton est restée anonyme pendant près de six décennies. En 1990, le musicien John Fogerty (en tandem avec le Fonds commémoratif du mont Sion), a fait ériger une pierre tombale appropriée à l’église New Jerusalem MB à Holly Ridge.

Qui Charley Patton a-t-il influencé et quel est son héritage ?

La musique de Patton a influencé presque tous les artistes de blues du 20e siècle. Pendant des décennies après sa mort, l’héritage de Patton a pu être entendu dans les clubs et les studios à travers l’Amérique, traversant finalement l’Atlantique vers le Royaume-Uni, l’Europe et au-delà. Au milieu du siècle, lorsque les artistes de Delta se sont déplacés vers le nord, ils ont mélangé les traditions de Patton avec des amplificateurs, créant un style moderne qui a inspiré le R&B et le rock’n’roll.

En 1980, Patton a été intronisé au Blues Hall of Fame, tandis qu’en 2006, « Pony Blues » a été ajouté au National Recording Registry par la Library of Congress pour son importance culturelle. En 2007, le Mississippi Blues Trail a placé son tout premier marqueur sur la tombe de Patton à Holly Ridge et, plus récemment, le Rock and Roll Hall of Fame a intronisé Patton dans sa classe de 2021 en tant que « Early Influence ».

Les chansons de Patton, quant à elles, ont été reprises par d’innombrables artistes au fil des ans, dont Bob Dylan, Canned Heat, Taj Mahal et Corey Harris, entre autres.