Charli D’Amelio et sa famille signent un accord sur l’émission de télé Reality Hulu12

Il n’y a littéralement rien que Charli D’Amelio puisse faire de mal pour le moment. Homegirl compte 115,8 millions d’abonnés sur TikTok et 41,7 millions d’abonnés sur Instagram, et ces chiffres ne feront que continuer à croître comme sa plate-forme le fait. Il n’est donc vraiment pas surprenant que Hulu l’ait exploitée – ainsi que sa famille super enviable – pour influencer les masses à la télévision. C’est vrai, vous tous : Charli, Dixie et leurs parents reçoivent le traitement de l’émission de télé-réalité !

Selon Deadline, l’émission s’intitulera The D’Amelio Show, qui sera une série en huit parties qui suivra la vie de la famille D’Amelio alors qu’elle “navigue sa soudaine ascension vers la gloire”. J’aimerais pouvoir comprendre, mais… ¯ _ (ツ) _ / ¯.

« Il y a deux ans, Charli et Dixie D’Amelio étaient pratiquement inconnus en dehors de leur ville, et maintenant [they] ont plus de 100 millions de fans qui se connectent quotidiennement pour chacun de leurs mouvements. Chaque adolescent sur les réseaux sociaux rêve de devenir célèbre, mais que se passe-t-il lorsque la réalité frappe ?” a déclaré Belisa Balaban, vice-présidente des documentaires chez Hulu, dans un communiqué. “Le D’Amelio Show rejoint notre liste croissante de docuseries sur l’expérience humaine et nous sommes incroyablement ravis de nous associer à la famille D’Amelio pour offrir aux téléspectateurs un regard authentique sur la vie compliquée de ces deux jeunes femmes dignes de mention poussées au sommet de l’algorithme des réseaux sociaux.”

Le D’Amelio Show est sur le point d’être présenté bientôt, alors approfondissons les détails du spectacle, d’accord ?

Tout d’abord : que pensent les D’Amelios d’avoir leur propre spectacle ?

Cela va sans dire, mais tout le monde est plutôt content ! Lorsque Deadline a partagé la nouvelle l’année dernière, Le patriarche D’Amelio, Mark, a déclaré au point de vente: “Nous sommes ravis de rejoindre la famille Hulu avec un regard unique dans les coulisses de notre vie. … Nous avons toujours été une famille très proche, mais cette expérience nous a même apporté plus près et nous sommes vraiment ravis de partager un aperçu de nos vies avec le monde. De nombreuses personnes créent des impressions de nous sur la base d’un contenu court, quelques minutes ou même quelques secondes. Mais maintenant, nous sommes impatients de partager un côté que vous ne verrez probablement pas sur nos réseaux sociaux. »

Charli a également expliqué à quel point elle était ravie d’avoir une émission de téléréalité avec sa sœur, Dixie, et ses parents tout en discutant avec Teen Vogue en février. “C’est quelque chose que je ne m’attendais pas à faire”, a-t-elle déclaré. “Je suis juste ravi de montrer aux gens toute la dynamique de la famille et à quoi ressemblent nos vies lorsque les caméras ne sont pas allumées.”

Dixie, en revanche, est un peu nerveux. Au cours de sa vidéo Vogue 24 Hours With…, Dixie a expliqué pourquoi elle avait un peu peur du tournage. “Je fais beaucoup d’erreurs et je sais que tout va être filmé maintenant”, a-t-elle déclaré. “La seule chose qui me rend nerveux, c’est que la relation de Charli et moi est montrée parce que nous avons une très bonne relation, mais nous avons des disputes normales entre sœurs. Nous ne sommes que frères et sœurs et c’est ainsi que nous agissons.”

Quand le D’Amelio Show va-t-il être diffusé en avant-première ?

On dirait que Hulu tient sa promesse et nous n’aurons pas à attendre l’année prochaine pour rattraper la première famille de TikTok. Le spectacle sera officiellement lancé le 3 septembre, alors assurez-vous de ne rien prévoir ce jour-là pour ne pas manquer une seconde.

Y a-t-il encore au moins une bande-annonce ?

Après une longue attente, Hulu a finalement dévoilé la bande-annonce de The D’Amelio Show et est aussi sauvage que vous l’imaginez. De la recherche de l’amour à la gestion des ennemis, il semble que rien ne soit interdit dans cette série. Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

