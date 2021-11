Charli XCX annonce un nouveau documentaire Charli XCX : seuls ensemble

Charli XCX a annoncé un nouveau documentaire intitulé Charli XCX: Alone Together sur la réalisation de son album de quarantaine, comment je me sens maintenant. Il est réalisé par Bradley&Pablo, mieux connu pour avoir créé des clips pour Harry Styles et Rosalía, et devrait sortir en salles et en VOD le 28 janvier. Découvrez l’affiche du film ci-dessous.

Charli XCX: Alone Together a été présenté en première à SXSW en mars. Comme indiqué l’année dernière, le documentaire a été tourné en même temps que la production de l’album 2020, entre le 6 avril et le 14 mai, et offre un aperçu des coulisses du processus créatif de Charli XCX en temps réel. Une description de Charli XCX: Alone Together dit que le film explore la bataille du chanteur contre l’anxiété, l’insatisfaction et une relation à distance intermittente avec son petit ami Huck Kwong. « Avec près d’un an de montage de plus de 5000 clips de différentes caméras et formats condensés en 107 minutes, Charli XCX: Alone Together est une lettre d’amour à ses fans qui sont les co-stars du film », lit-on.

« C’était naturel de me documenter en train de faire cet album », a déclaré Charli à Variety l’année dernière. « Je ne pense pas avoir jamais fait de la musique dans une situation aussi unique : être si éloigné de mes collaborateurs sur le plan logistique, mais vivre exactement la même chose, écrire des chansons sur ma relation avec mon petit ami assis dans la pièce à côté, et être si connecté à mes fans d’une manière si intense et créative, c’était assez bouleversant et réconfortant à la fois. J’ai donc voulu tout filmer. Pourquoi ne pas ajouter à la pression de faire un album extrêmement personnel dans un délai de cinq semaines en mettant une charge de caméras sur mon visage et en zoomant sur ma personnalité et mes insécurités aussi ??! Tu sais??? »

Le prochain album de Charli XCX, Crash, devrait sortir le 18 mars 2022. En prévision du disque, elle a également annoncé une longue tournée.

Revisitez notre article de couverture « Charli XCX est la pop star du futur ».