Charli XCX, Caroline Polachek et Christine and the Queens Saturday Night Live Performance annulée

La représentation prévue de Charli XCX avec Caroline Polachek et Christine and the Queens sur Saturday Night Live cette semaine (18 décembre) a été annulée. L’émission a annoncé plus tôt dans la journée qu’en raison d’un récent pic de cas de COVID-19, il n’y aurait pas de public en direct pour l’émission et une distribution et une équipe limitées dans le studio, ce qui a conduit à l’annulation de la représentation. Le trio a annoncé la performance pour la première fois hier sur les réseaux sociaux. Paul Rudd a toujours animé l’épisode, qui présentait un sketch préenregistré mettant en vedette Charli XCX en tant qu’oiseau chanteur nommé TJ Rocks. Regardez cela ci-dessous.

Les trois artistes ont sorti « New Shapes » ensemble le mois dernier. Le batteur Luis Aponte devait se joindre à eux pour l’apparition de SNL, ayant attiré l’attention de Charli XCX avec une vidéo de lui se produisant dans un festival en Pennsylvanie au cours de l’été. Aponte joue généralement avec le groupe de hardcore de Philadelphie Jesus Piece, dont l’album le plus récent est leur premier album en 2018, Only Self.

Charli XCX a sorti « Good Ones » en septembre, suivi d’un remix de Perfume Genius plus tôt ce mois-ci. Elle a également suivi le single avec « New Shapes » en novembre. Son prochain album, Crash, sortira en mars et elle entamera une vaste tournée nord-américaine et européenne en Californie à la fin du même mois.

Contenu

Cet article a été initialement publié le samedi 18 décembre à 17 h 41, heure de l’Est. Il a été mis à jour pour la dernière fois le lundi 19 décembre à 9 h 58, heure de l’Est.