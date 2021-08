Charli XCX : Nous te souhaitons un joyeux anniversaire !!

Aujourd’hui nous voulons fêter l’anniversaire de la belle et talentueuse Charli XCX ! Nous sommes sûrs que, comme nous, vous êtes satisfait de cette nouvelle, nous vous dirons donc tous les détails ici dans Music News !

Charlotte Emma Aitchison plus connue dans le milieu artistique sous le nom de Charli XCX, fête aujourd’hui son anniversaire le 2 août ! Chanteuse et compositrice de talent, elle s’est également aventurée dans le monde de l’audiovisuel, puisqu’elle est réalisatrice de clips musicaux et est également une productrice britannique talentueuse, le tout dès son plus jeune âge.

La réalité est qu’un jour comme aujourd’hui, le 2 août 1992, Charli XCX est née.A seulement 29 ans, elle a fait et réalisé tout ce que nous avons déjà mentionné, elle est née en Angleterre.

Certaines de ses chansons célèbres ont été “Boys”, “After the Afterparty”, “Boom Clap”, il a réalisé des albums à succès tels que “XCX World”, “How I’m Feeling Now” en 2020, “Pop 2 ”, En 2017,“ Sucker ”en 2014, parmi tant d’autres.

Il a été présenté le jeudi 2 juin au Parque del Forum, “Sant Adriá de Besòs, Espagne” entre autres présentations et performances.

Eh bien, aujourd’hui, c’est l’anniversaire de cette chanteuse talentueuse et nous vous présentons quelques curiosités.

Charli XCX a commencé à télécharger ses chansons sur son compte My Space alors qu’elle n’avait que 14 ans ! Depuis qu’elle était petite, elle s’est montrée très persévérante dans ses rêves. Il a le chic pour la partie déco ! En effet, chez elle, elle a créé un espace qui s’inspire des années 70.

Elle adore les murs, et entre autres secrets, ses fans féministes sont la raison pour laquelle elle s’est lancée dans la réalisation de ses propres clips vidéo !

Certainement tout un cas de gentillesse qui indique et nous enseigne que les rêves peuvent devenir réalité.