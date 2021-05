Charlie Austin a remis un “ nouveau contrat QPR ” à l’émission de petit-déjeuner alors que le producteur de talkSPORT et un fan des Rangers essaient de le faire signer définitivement pour le championnat

Si vous demandiez à la grande majorité des fans de QPR quel est le joueur qu’ils aimeraient le plus signer cet été, le consensus général répondrait: Charlie Austin.

Le leader prolifique est le favori des fans en W12 – et à juste titre – après avoir marqué 56 buts en 111 matchs en deux périodes.

.

Austin est une figure populaire parmi les fans de Rs

talkSPORT

L’attaquant expérimenté a également impressionné lors de ses apparitions à la radio pour talkSPORT

L’équipe de Mark Warburton luttait vers le mauvais côté du classement du championnat avant l’arrivée d’Austin en prêt de West Brom en janvier.

Quatre mois plus tard, l’équipe de l’ouest de Londres est passée de la 20e à la fin de l’année dernière à la neuvième place – leur plus haut classement en championnat depuis sa promotion en Premier League en 2014.

L’accord actuel d’Austin avec les Hawthorns expire à la fin de la saison – bien que les Baggies récemment relégués aient la possibilité de prolonger cet accord d’une année supplémentaire.

@TheOnlyGSK

Austin est ouvert à un retour permanent vers QPR

@TheOnlyGSK

Même si nous soupçonnons que ce «contrat» ne fera pas l’affaire!

Et George Sexton-Kerr de talkSPORT, un grand fan de Rs qui travaille sur le Breakfast, a pris sur lui de conclure un accord permanent en plein essor avec Austin en studio pour l’émission de mercredi matin.

GSK a présenté à Austin son tweet “New Deal”: “Mon travail est terminé Mesdames et Messieurs”

Voir les conditions générales complètes ci-dessous…

Le “ nouveau contrat QPR ” de Charlie Austin

J’informe par la présente le lecteur du morceau de papier que je signe pour le club de football QPR car ils sont massifs.

DÉTAILS DU CONTRAT

Durée du contrat: Jusqu’à ce que nous atteignions la Premier League (un an) et jusqu’à ce que je prenne le club à sa place légitime (qualification pour le fair-play de la Ligue Europa)

Bonus d’objectif: une pinte gratuite sur la couronne et le sceptre suivie d’un énorme œuf de scotch sur la reine Adélaïde pour chaque but marqué… Chaque but contre les Chels ** sera récompensé par un message vidéo personnel de Shaun Wright-Phillips et Heidar Helguson

Bonus de promotion: Lors de la promotion en Premier League, il y aura une récompense d’un séjour de 5 jours tous frais payés à Playa de La Americas Tenerife – avec une journée au Siam Water Park et un vol avec le luxe EasyJet Speedy Boarding.

Les apparences: Si le joueur fait plus de 100 apparitions pour le club après la signature de ce contrat, une statue sera érigée dans le parking des joueurs.

Clause de vente: Il n’y en a pas. Si vous essayez de partir, il y aura une visite des “ garçons ”

Signature: ………… (être confirmé)

Bien qu’Austin n’ait pas signé sur la ligne pointillée lors de sa dernière apparition au petit-déjeuner, il est entendu que le favori des Rs souhaite un retour permanent au stade de la Fondation Kiyan Prince.

Une source de QPR a déclaré à talkSPORT en réponse à l’histoire: “Sur ce contrat toute la journée!”

Nous soupçonnons que la perspective de la concrétisation de cet accord se préparera encore un certain temps…