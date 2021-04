Charlie Austin veut qu’Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United et Tottenham soient expulsés de la Premier League parce que les plans de la Super League européenne pourraient “ tout détruire dans le football anglais ”

Charlie Austin pense que l’introduction proposée de la Super League européenne pourrait «tout détruire dans le football anglais».

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United et Tottenham – également connus sous le nom de “ six grands ” – font partie des 12 membres fondateurs de la compétition séparatiste qui apporterait les plus grands changements au jeu en une génération.

Austin est loin d’être satisfait des plans proposés!

Et Austin, qui n’a jamais peur d’exprimer ses opinions sans fioritures, a rejoint Adrian Durham et Darren Gough lundi en voiture pour exprimer son dégoût face aux plans – qui, selon lui, sont un “ désastre pour le football ”.

“C’est un désastre pour le football – de haut en bas”, a déclaré Austin à talkSPORT.

«Ces six clubs… pour moi, ils ont accepté de partir, alors montrez-leur la porte et laissez-les partir.

«Le plus important est de savoir comment récupérer la confiance des fans. Comment vont-ils récupérer cela?

«Vous entendez tous les fans qui ont parlé des six clubs et ils sont évidemment furieux, comme tout le monde. Ça va être un désastre pour le football anglais.

La nouvelle ne s’est pas bien passée auprès des fans de football du monde entier

«Moralement, c’est faux, soyons honnêtes. Il détruit tout dans le football anglais de haut en bas. La pyramide anglaise aura disparu.

Austin, qui a réussi à gravir la pyramide du football, pense également que la nouvelle pourrait signifier la fin des académies telles que nous la connaissons.

Il a poursuivi: «D’accord, nous en parlerons… cela n’a même pas encore été évoqué. Et les académies?

«Les six clubs n’amènent même pas les joueurs dans les académies. Quelle chance ces enfants ont-ils maintenant d’être à l’académie de Man City, Man United, Liverpool?

«Vous pourriez aussi bien les faire sortir de là maintenant que c’est un désastre. Les joueurs avec qui je suis [at QPR] au moment où j’ai parlé, je pense que ce n’est pas juste.

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, dirige la Super League européenne

«Je pense qu’au fond, tout le monde dans le football, les joueurs de ces clubs, sait que cela ne peut pas arriver.

«Ils ont jeté cette déclaration à l’improviste de nulle part… la saison se termine dans quatre ou cinq semaines.

«Tout d’un coup, le jeu a été déchiré et il ne semble pas y avoir d’issue.

«Si je fais partie de la hiérarchie de ces 14 clubs qui se réunissent demain, je dirais que nous allons faire disparaître ces équipes – le plus tôt sera le mieux si c’est ce qu’elles veulent faire.

«Il y a trop de contre. Le football sera déchiré de haut en bas si cela se passe.