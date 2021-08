Charlie Bell, cadre supérieur du cloud chez Amazon, quitte l’entreprise après plus de 23 ans

in

Charlie Bell (Photo LinkedIn)

Charlie Bell, membre de l’équipe de direction d’Amazon et pilier de longue date de l’activité cloud de l’entreprise, quitte l’entreprise après plus de 23 ans.

Son départ, rapporté par The Information et confirmé par CNBC, est le dernier changement dans l’équipe de direction d’Amazon Web Services alors que le leader de longue date de la division cloud, Andy Jassy, ​​prend la relève en tant que PDG d’Amazon.

Peter Desantis, directeur d’Amazon Web Services, vice-président principal de l’infrastructure et du support de la société, prendra le poste de Bell en tant que responsable des services informatiques, a rapporté The Information, citant un e-mail interne. Prasad Kalyanaraman, un autre cadre d’AWS, remplacera Desantis en tant que leader des services de réseau et d’infrastructure AWS.

AWS est dirigé par le PDG Adam Selipsky, qui a rejoint Amazon pour remplacer Jassy après son mandat de PDG de Tableau Software à Seattle.

Bell a rejoint Amazon en 1998 lorsqu’il a acquis sa société, Server Technologies Group, une société de logiciels de transaction de commerce électronique qu’il a fondée en 1996 après avoir quitté Oracle, selon sa biographie LinkedIn. Il décrit son rôle comme étant à la tête de la “gestion générale des services AWS, y compris la définition des produits, la tarification, les P&L, le développement de logiciels et les opérations de service”.

Lors d’une apparition virtuelle l’année dernière lors d’une conférence de l’industrie, Bell a décrit son passage chez AWS comme « 14 ans de pur plaisir ».