Charlie Benante confirme qu’Anthrax ne publiera pas de nouvelle musique avant le retour des émissions en direct

ANTHRAX le batteur Scott Ian a confirmé à The Metal Voice du Canada que lui et ses camarades de groupe ne publieront probablement pas de musique tant que la pandémie de coronavirus ne se sera pas calmée et qu’ils seront en mesure de tourner pour soutenir l’effort. Parlant de l’avancement des sessions d’écriture de chansons pour le suivi de 2016 « Pour tous les rois », Charlie dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Nous allons recommencer à travailler sur l’album. Avant que COVID ne frappe, nous en avions environ sept [or] huit chansons qui ont été tueuses, et nous allons continuer à travailler sur celles-ci et plus encore.

« Nous ne voulions pas sortir un disque pendant cette période parce que nous pensions qu’il resterait coincé dans ce vide COVID. Nous voulions donc attendre au moins pour pouvoir sortir et jouer ces chansons. »

Benante a poursuivi en disant qu’il est « encouragé » par la possibilité de revenir des concerts en direct dans un avenir pas trop lointain. «Et peut-être que nous pouvons revenir à la normale», a-t-il ajouté. «Je ne pense pas que ce sera la normale que nous avions autrefois. Je pense qu’il y aura encore quelques petites directives que nous devrons suivre.

«Le plus important est de prendre soin les uns des autres ici», a-t-il expliqué. « En Amérique, les choses sont devenues vraiment moche, et je veux que ça revienne à un endroit où vous êtes gentil avec votre voisin et vous n’êtes pas un connard pour les gens. »

CharlieLes derniers commentaires de ce dernier font écho à ceux de son coéquipier, ANTHRAX guitariste Scott Ian, qui a dit au KLOS émission de radio « Coup de fouet » en novembre dernier que lui et ses camarades de groupe voulaient attendre la sortie d’un nouvel album jusqu’à ce qu’ils puissent jouer des concerts à l’appui de l’effort. « C’est là que j’ai personnellement raison en ce moment », a-t-il déclaré. « Dans six mois, qui sait où le monde sera? Nous ne savons pas. Peut-être que les choses seront plus proches de revenir à la normale; peut-être qu’elles seront plus éloignées de la normale. Personne n’a de réponse à cela. , donc chaque fois que quelqu’un me pose des questions à ce sujet, je n’ai vraiment pas de réponse.

« Dans mon cerveau, je ne veux pas sortir un disque avant de pouvoir jouer des concerts », a-t-il poursuivi. « C’est ce que je veux faire, mais, bien sûr, je ne contrôle pas le monde et je ne contrôle pas ce qui va se passer avec COVID. Je pense que je peux dire en toute sécurité que nous serons certainement prêts à faire un disque [in 2021]. Je pense donc que nous irons probablement le faire une fois que nous serons prêts à le faire. Il n’y aurait aucune raison d’avoir un dossier [written] puis asseyez-vous et ne l’enregistrez pas. Donc, je pense qu’une fois que nous nous sentirons prêts à entrer en studio, nous le ferons, peu importe où les choses en sont sur la planète, et ensuite, nous partirons de là. Au moins, ce sera dans la boîte, puis nous pourrons prendre une décision sur la meilleure voie à suivre pour nous à ce stade.

« [Everybody is] dans le même bateau. Il n’y a plus de règles. C’est un livre de jeu complètement différent, et tout le monde doit comprendre ce qui va marcher. «

On lui a demandé de décrire la direction musicale du nouveau ANTHRAX Matériel, Scott a déclaré: « C’est toujours difficile pour moi de répondre à cela, car c’est plus ANTHRAX Chansons, parce que ça sonne toujours comme ANTHRAX tome. Et je ne vais pas vraiment plus loin que ça. Si je devais le décrire, disons en le comparant au dernier album, c’est définitivement plus riffant. Il y a plus de riffs; les chansons ont plus de riffs, je pense, que le dernier disque. Il y a déjà certainement plus de choses à la mode et rapides, mais encore une fois, nous n’avons pas non plus fini d’écrire. Cela ne veut pas dire que les trucs rapides que nous avons écrits vont disparaître. Nous allons probablement écrire plus de chansons, puis nous verrons ce que sera l’album. Mais c’est définitivement plus difficile, et je pense que c’est définitivement plus rapide, si je devais trouver deux façons de le décrire par rapport à ‘Pour tous les rois’. «

Au 2019 Télécharger festival au Royaume-Uni, Benante a déclaré que les fans peuvent s’attendre à entendre des surprises sur ANTHRAXle prochain disque. « Il y a des choses extrêmes sur ce disque que nous avons abordées », a-t-il déclaré. « Il y a différentes choses que nous allons essayer et faire qui vont passer au niveau suivant. » Aussi en 2019, Charlie a dit à l’Australie « Everblack » podcast qui ANTHRAXLa nouvelle musique de la marque est en train de devenir «un peu plus dans un style agressif».

« Pour tous les rois » a été appelé par certains critiques ANTHRAXl’album le plus fort à ce jour. Son arrivée a suivi une période de cinq ans au cours de laquelle le groupe a connu une sorte de renaissance, à commencer par ANTHRAXinclusion de la tournée « Big Four », et continuation avec la sortie 2011 de comeback LP « Musique d’adoration ».

Benante sortira un nouvel album, « Doublures d’argent », le 14 mai via Enregistrements Megaforce. L’effort de 14 pistes présente un casting de stars de « who’s who » dans les mondes du thrash, du métal et du rock, avec toutes les coupures tirées de BenanteLa célèbre série de vidéos « Quarantine Jam ».