Charlie Benante d’Anthrax a pleuré au concert de Genesis : « Voir Phil Collins assis était difficile à regarder pour moi »

Charlie Benante dit qu’il a pleuré en regardant GENÈSE jouer sur la tournée actuelle du groupe, « Le dernier domino ? »

Les ANTHRAX Le batteur est allé voir les rockers progressifs anglais jouer le mardi 16 novembre au United Center de sa ville natale d’adoption de Chicago. GENÈSE a lancé sa première tournée américaine depuis 2007 la nuit précédente au même endroit, avec le chanteur de 70 ans Phil Collins jouer assis sur scène, résultat de lésions nerveuses débilitantes qui affectent ses mains et son dos. Il est soutenu par son fils de 20 ans Nicolas, qui remplace son père derrière la batterie, avec le claviériste Tony Banks et bassiste/guitariste Mike Rutherford, tous deux âgés de 71 ans et guitariste de tournée de longue date Daryl Stuermer.

Plus tôt dans la journée (mercredi 17 novembre), Benante a partagé une vidéo de GENÈSE, et il a inclus le message suivant : « Je suis allé voir @genesis_band hier soir et je n’avais aucune idée que ça allait être une expérience aussi émouvante pour moi.

« #philcollins est et sera toujours un batteur/artiste incroyable. Je pense qu’il a créé certains des meilleurs grooves, fills, etc. Quand je l’ai vu sortir hier soir… j’ai commencé à pleurer. J’écris ceci maintenant en me sentant de cette façon aussi. Le temps avait fait des ravages Et j’ai réalisé que le temps passe vraiment. Le groupe a commencé et Bam! L’eau s’est tarie et j’étais à nouveau heureux. Quelque chose m’a envahi et je suis devenu tout ému.

« Je jouais GENÈSE chansons dans un groupe de reprises quand j’étais jeune, je connaissais beaucoup de parties comme ma poche. je suppose que voir Phil assis et ne pas être Phil était difficile à regarder pour moi. Alors que le spectacle continuait Phil de mieux en mieux et j’ai pleuré un peu plus plus tard quand ils ont fait #carpetcrawlers . Le groupe était exceptionnel #tonybanks #mikerutherford #darylstuermer et Philson fils @nic_collins #niccollins l’a tué à la batterie (tel père tel fils). Allez les voir si vous en avez l’occasion. #inspirant #philcollinsrules ».

GENÈSE a confirmé que « Le dernier domino ? » est la dernière tournée du groupe. Le trek devrait accueillir plus d’une douzaine de spectacles nord-américains, notamment à Washington, DC, Toronto, Détroit, Philadelphie et New York.

GENÈSE prendra sa retraite de façon permanente après avoir terminé ses concerts européens de mars 2022, dont trois rendez-vous de maquillage à Londres.



