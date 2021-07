Charlie Benante d’Anthrax affronte Jessica Burdeaux pour Game Of Drummer’s Horse

Jessica Burdeaux est toujours prêt à relever un défi, qu’il s’agisse de jouer de la batterie avec Seth Meyer‘s live band ou à Reverb dans un drum-off avec des batteurs acclamés. Ce temps, Jessica s’affronte dans un défi avec le héros du tambour thrash-metal Charlie Benante (ANTHRAX) pour une partie de Cheval du batteur.

Le match pose plusieurs défis de batterie prêts à l’emploi, comme jouer la pause solo de batterie de “La fin” si LES BEATLES étaient un groupe de thrash ou de punk. Benante réfléchit également à l’année écoulée et parle de la création de son nouveau disque “Doublures d’argent” et ce qui va suivre.

Benantel’album de reprises de , “Doublures d’argent”, a été libéré le 14 mai via Records de mégaforce. L’effort de 14 pistes présente une distribution de stars de « who’s who » dans les mondes du thrash, du métal et du rock, avec toutes les coupes tirées de Benantesérie de vidéos acclamée « confinement de quarantaine ».

ANTHRAX célèbre son 40e anniversaire en 2021 avec un certain nombre d’activités et d’événements spéciaux. Formé par le guitariste Scott Ian et bassiste Dan Lilker dans le Queens, New York le 18 juillet 1981, ANTHRAX a été l’un des premiers groupes de thrash metal à émerger de la côte Est et est rapidement devenu un leader du genre aux côtés de METALLIQUE, TUEUR et MEGADETH.

Actif depuis cinq décennies, ANTHRAX a sorti 11 albums studio, a reçu plusieurs certifications or et platine, a reçu six Grammy nominations, a fait le tour du monde depuis 1984 en jouant des milliers de spectacles, notamment en tête d’affiche au Madison Square Garden et au Yankee Stadium avec les “Big Four”.



