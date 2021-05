Charlie Benante d’Anthrax: Comment j’ai surmonté le syndrome du canal carpien

ANTHRAX le batteur Charlie Benante s’est entretenu avec “Drum For The Song”, le podcast hébergé par Dane Campbell, fils d’ex-MOTÖRHEAD guitariste Phil Campbell, sur la façon dont il a finalement pu surmonter sa bataille de longue date contre le syndrome du canal carpien, une condition de stress répétitif qui survient lorsqu’une personne fait des mouvements répétés avec la main et le poignet. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “J’en souffrais tellement parce que je sortais et commençais à jouer le spectacle, puis, à la cinquième chanson, ma main devenait engourdie; je ne pouvais pas sentir le bâton. J’ai essayé tellement de choses différentes , de l’acupuncture à la kinésithérapie. J’ai même eu une bombe d’air en aérosol qui fait que quand on la retourne, il fait vraiment froid – je ferais ça pour essayer de retrouver la sensation. J’ai essayé tellement de choses, mais je savais à la fin de la journée, j’allais devoir subir une intervention chirurgicale. Paiste les cymbales m’ont référé à un médecin chez lequel un de leurs autres batteurs est allé et qui était un très bon médecin. [He] m’a parlé de tout cela, et mon rétablissement a été rapide et, à ce jour, c’est génial. “

Benante a exhorté ses collègues batteurs souffrant du syndrome du canal carpien à trouver un chirurgien expérimenté et spécialisé dans la maladie avant de subir l’opération. «Assurez-vous de trouver un bon médecin, car j’ai vu des batteurs qui ont eu [huge] cicatrices », dit-il.« Et [on my arm] vous ne pouvez même pas voir quoi que ce soit, où il est entré. Il faut donc faire attention. “

À partir de 2012, Benante a été contraint de rater certaines émissions sur ANTHRAXtournées en raison de sa lutte contre le syndrome du canal carpien. Il a été remplacé aux concerts initialement par Jason Bittner (OVERKILL, LES OMBRES TOMBENT) puis par Jon Dette (TUEUR, TESTAMENT).

Il y a quelques années, Charlie Raconté Examinateur de musique métal de San Antonio à propos de son incapacité à faire toutes les dates le ANTHRAXtournées de: “Malheureusement, nous sommes comme des athlètes, et comme les athlètes, ils souffrent de certaines choses. Je souffre de problèmes du canal carpien. Mais j’essaie de faire tout ce que je peux quand je le peux. Donc, nous voulons toujours garder le groupe… Nous ne voulons pas décevoir les gens. C’est pourquoi nous le faisons de cette façon. “

ANTHRAX célèbre son 40e anniversaire en 2021 avec un certain nombre d’activités et d’événements spéciaux. Formé par le guitariste Scott Ian et bassiste Dan Lilker dans le Queens, New York le 18 juillet 1981, ANTHRAX a été l’un des premiers groupes de thrash metal à émerger de la côte Est et est rapidement devenu considéré comme un leader du genre aux côtés de METALLICA, TUEUR et MEGADETH.

Actif au cours des cinq dernières décennies, ANTHRAX a sorti 11 albums studio, a reçu plusieurs certifications or et platine, a reçu six Grammy nominations, a fait le tour du monde depuis 1984 en jouant des milliers de spectacles, y compris en tête d’affiche au Madison Square Garden et en jouant au Yankee Stadium avec les “Big Four”.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).