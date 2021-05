Charlie Benante, d’Anthrax, dit que Carla Harvey de Butcher Babies l’a refusé quand il lui a demandé de sortir pour la première fois

Dans une nouvelle interview avec Anne Erickson de Audio Ink Radio, ANTHRAX le batteur Charlie Benante on lui a demandé comment il avait rencontré sa petite amie actuelle, Carla Harvey de BÉBÉS BOUCHER. Il a répondu: “En fait, nous nous sommes rencontrés à … Eh bien, elle dit que nous nous sommes rencontrés plus tôt, mais je ne m’en souviens pas. Elle dit qu’elle m’a interviewé au [Revolver] Prix ​​des Dieux d’Or, mais je ne m’en souviens pas, mais elle en a une photo, donc je sais que j’étais là. Et puis nous avons joué un festival à San Bernardino [California] ensemble. Je pense que c’était – cela aurait pu être Knotfest. Et puis après, notre responsable a dit: “ Oh, le BÉBÉS BOUCHER, ils ont repris une de vos chansons pour ça, bla, bla, bla, ‘et je suis comme’ Oh, cool. ‘ Et puis, c’est comme ça que j’ai fini par la rencontrer, à ce spectacle. Et nous étions tous les deux intéressés par le même type de choses – comme des conneries loufoques et ringardes. Mais à l’époque, nous étions tous les deux en quelque sorte impliqués dans les mariages et autres choses, et c’était tout. Nous envoyions un e-mail ici et là: «Hé, avez-vous regardé ce livre? ou: “Avez-vous vu cela?” Et puis c’était tout. Je ne lui ai pas parlé un peu. Et puis un jour, j’étais à Los Angeles en train de faire un disque, et je l’ai frappée, et j’ai dit: ‘Tu veux te rencontrer ici, aller prendre un café ou quelque chose?’ Et, elle m’a refusé. Et puis je l’ai rappelée un peu plus tard, et elle m’a dit: “ D’accord, je dois aller au magasin d’art de ce quartier. Tu veux venir avec moi? Et nous avons fini par aller dans un magasin d’art. Et c’était tout. “

Benante et Harvey Leur relation a été rendue publique pour la première fois en mars 2019 après une relation d’au moins trois ans.

De retour en 2015, Charlie nommé BÉBÉS BOUCHER‘deuxième album, “Prend ça comme un homme”, l’une de ses sorties préférées de l’année.

Avant de commencer une relation avec Charlie, Carla était marié à Gregory Coates depuis 2012.

Benante était auparavant marié avec Sandra, avec qui il a une fille de 15 ans, Mia Charley Benante.

Harvey fait une apparition sur Benantel’album de reprises de, “Doublures d’argent”, qui a été publié le 14 mai via Enregistrements Megaforce. L’effort de 14 pistes met en vedette un casting de stars de «who’s who» dans les mondes du thrash, du métal et du rock, avec toutes les coupures tirées de BenanteLa célèbre série de vidéos “Quarantine Jam”.



