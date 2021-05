Charlie Benante d’Anthrax: Je n’ai jamais dit que j’avais inventé le “ Blast Beat ”

ANTHRAX le batteur Charlie Benante a récemment été interviewé sur “Drum For The Song”, le podcast hébergé par Dane Campbell, fils d’ex-MOTÖRHEAD guitariste Phil Campbell. Interrogé sur son récent commentaire selon lequel il était “fatigué” de ne pas être reconnu comme un pionnier du “blast beat”, Benante dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je dois clarifier ceci. Je n’ai pas dit que je l’avais inventé. C’était la première fois qu’il apparaissait sur un disque; c’était sur le GAZON [STORMTROOPERS OF DEATH] enregistrer. Et d’autres personnes avaient dit que oui, bien sûr, c’était la première fois qu’il apparaissait sur un disque. Et en gros, ce que c’était le bassiste du groupe GAZON, nous avons appelé cette chanson ‘Lait’, et nous avons essentiellement collaboré sur ce battement de batterie, et il s’est avéré que cela s’appelait le battement de souffle. Il y avait un autre groupe de New York, un groupe hardcore appelé NYC MAYHEM, et ils auraient ces courtes rafales dans leurs chansons – un peu comme DRI ou cet autre groupe appelé SURDOSAGE D’ADRÉNALINE [A.O.D.] du New Jersey. Et, oui, ils faisaient quelque chose de similaire. Et puis le premier GAZON enregistrer, sur la chanson ‘Lait’, c’est là que se trouve ce rythme. Et il est devenu très populaire à ce jour. Et c’est tout.”

Il a poursuivi: “Mais je n’ai jamais vraiment dit que j’étais assis dans ma chambre et je … Nous avons juste créé ce truc et nous l’avons mis sur le disque, mais d’autres personnes faisaient de petites rafales comme ça aussi. Et c’est drôle – quelqu’un mettre une photo ou ils ont montré une vidéo d’un batteur de jazz en 1964 ou quelque chose qui faisait quelque chose de similaire, et c’est, comme, d’accord, mec, je comprends. Pensez-vous que tout d’un coup, tout le monde faisait ces battements explosifs à cause de ce batteur de jazz? Non. GAZON enregistrer. Alors c’est tout. Je voulais juste le clarifier. “

Un type de rythme de batterie rapide caractéristique des styles de heavy metal extrêmes tels que le black metal, le death metal et le grindcore, un battement de souffle est essentiellement un roulement à un seul coup divisé entre la caisse claire et la grosse caisse, avec la main charleston / ride jouer des coups à l’unisson avec la grosse caisse.

Benante a précédemment discuté de son rôle dans le développement du souffle lors d’une interview en août 2019 avec Drumtalk, le podcast vidéo du batteur et vidéaste allemand Philipp Koch. À l’époque, il a déclaré: “Il y a ce style de beat appelé ‘blast beat’, et je dirai que la première fois que ce type de beat a été enregistré et joué sur un disque était sur ce GAZON record que nous avons fait en 1985. Et j’en ai assez que les gens ne reconnaissent pas que c’était la première fois. Et, bien sûr, les gens l’ont perfectionné et l’ont joué beaucoup mieux, mais c’était la première fois qu’un rythme explosif était enregistré. Si vous pouvez me prouver le contraire, prouvez-moi le contraire, mais je crois que c’était la première fois. Et, comme je l’ai dit, d’autres personnes l’ont maîtrisé et l’ont fait beaucoup mieux, et je ne suis jamais allé plus loin – c’était tout. Ça rentre dans cette chanson ‘Lait’. Par exemple, quand on le jouait en live, plus je le jouais, plus je commençais à développer une façon différente de le jouer. Parce que je jouerais toujours avec une seule grosse caisse, et je l’inverserais soit, ce que je pense Paul [Mazurkiewicz] de CORPS DE CANNIBAL joué plus de ce style de souffle. Je le jouerais soit avec le ride, soit je le jouais avec le chapeau en l’inversant. Lorsque GAZON jouerait de plus en plus de spectacles, je le développerais toujours et je ne faisais pas qu’un simple coup de pied – je lancerais un doublé. Et puis j’ai découvert que certains des groupes de black metal, plus tard, le faisaient [slightly differently]. Donc, il était encore plus développé. Et puis quand j’ai entendu le DIMMU BORGIR enregistrer “ Misanthropie euphorique puritaine ”, Nick BarkerLa batterie sur ce disque a été, pour moi, un de ces moments où une autre porte s’est ouverte et il a porté le style blast beat à un tout autre niveau. “

On lui a demandé s’il avait l’impression de faire quelque chose de nouveau quand il est venu avec le rythme de batterie pour “Lait”, Charlie Raconté Drumtalk: “Je me souviens quand cette chanson est sortie, ‘Lait’, avec le coup de souffle dedans, et beaucoup de gens disaient: «Qu’est-ce que tu fais ici? Que faites-vous?’ Et il y avait une partie de moi qui était, comme: «Je ne peux pas vraiment vous dire ce que je fais. [Laughs] Quand nous jouions, je voyais toujours des gens me regarder jouer. Et GAZON Je n’ai pas joué beaucoup de concerts, bien sûr, mais quand nous avons joué, nous avons joué tout l’album. Et ce n’était jamais à la même vitesse que le disque a été enregistré – c’était en direct et c’était juste rapide, donc ça avançait toujours. “

TEMPÊTES DE LA MORT était un groupe de metal satirique des années 1980 qui se composait de Benante, ANTHRAX guitariste Scott Ian, ASSAUT NUCLÉAIRE/ex-ANTHRAX bassiste Dan Lilker et MODde Billy Milano (voix).

TEMPÊTES DE LA MORT sont généralement crédités comme étant parmi les premiers groupes à fusionner le punk hardcore avec le thrash metal dans un style parfois appelé “crossover thrash”. La piste “Marche de la SOD” extrait du premier LP du groupe, “Parlez anglais ou mourez”, était le “Bal des Headbangers” chanson d’introduction depuis de nombreuses années.

TEMPÊTES DE LA MORT a été formé peu de temps après Ian fini ses morceaux de guitare sur le ANTHRAX album “Propager la maladie”. Il dessinait des images du visage d’un personnage connu sous le nom de “Sargent D», et les images seraient accompagnées de slogans tels que« Je ne suis pas raciste; Je déteste tout le monde »et« Speak English Or Die ». Ian écrirait alors des paroles sur ce personnage. Il a décidé de former un groupe hardcore basé sur Sargent D, alors il a recruté Benante, Lilker et Milan.

L’édition du 30e anniversaire de “Parlez anglais ou mourez” a été mis à disposition en novembre 2015 via Megaforce. L’ensemble comprenait l’album original ainsi que les enregistrements de démonstration de la pré-STROMTROOPERS DE LA MORT projet SOCIÉTÉ DU CRABE NORD.



