Charlie Benante d’Anthrax: Nous ne voulons pas que nos groupes d’ouverture sonnent comme S ** T

Lors d’une apparition sur l’épisode 12 de “Tour Talk”, ANTHRAX le batteur Charlie Benante a parlé de l’importance de traiter les groupes d’ouverture avec respect.

“Je pense que souvent des groupes qui viennent dans ce monde, dans ce business, et ils pensent que ça va être ça et ça va être ça”, dit-il (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Et puis ils partent en tournée avec un groupe, et puis ce groupe ne répond pas à tous leurs besoins. Ecoute, c’est parfois comme ça que ça se passe lors d’une tournée. Je veux dire, nous avons été en tournée pour des groupes qui, merde, notre équipement est monté là-bas cinq minutes avant que les portes ne s’ouvrent. Donc, en gros, tout votre set est un putain de soundcheck. Et puis au moment où vous arrivez à la dernière chanson, oui, vous sonnez bien maintenant. Et puis, bien sûr , vous obtenez ces gens après qui viennent et disent, “Oh, mon Dieu. Vous avez l’air comme de la merde.” Et c’est, comme, ‘Ah, mec.’ Et, encore une fois, parfois des groupes qui sont en tournée avec nous, parfois ils n’ont pas de soundcheck à cause du concert, du jour, juste tout a tourné en retard et vous ne l’avez pas. Mais pour la plupart, nous Je vais donner à un groupe autant de temps que nous pouvons leur donner pour le rassembler, pour obtenir un bon son. Parce que nous ne voulons pas non plus qu’ils sonnent comme de la merde. C’est tout un truc que les gens viennent voir, donc si le groupe d’ouverture sonne comme de la merde, ça le déclenche en quelque sorte pas un bon ton. “

Benante a également offert un conseil aux groupes émergents de hard rock et de heavy metal cherchant à percer dans l’industrie de la musique. “Je dirais de sortir dans une camionnette ou quelque chose comme ça avec le groupe – et, bien sûr, avec un équipage aussi”, dit-il. “Au moment où cette tournée sera terminée, vous saurez qui va réussir dans le groupe et qui n’y arrivera pas. Et nous l’avons découvert aussi. C’est donc une bonne expérience d’apprentissage.”

Benantel’album de reprises de, “Doublures d’argent”, est sorti le 14 mai via Enregistrements Megaforce. L’effort de 14 pistes met en vedette un casting de stars de «who’s who» dans les mondes du thrash, du métal et du rock, avec toutes les coupures tirées de BenanteLa célèbre série de vidéos “Quarantine Jam”.

ANTHRAX célèbre son 40e anniversaire en 2021 avec un certain nombre d’activités et d’événements spéciaux. Formé par le guitariste Scott Ian et bassiste Dan Lilker dans le Queens, New York le 18 juillet 1981, ANTHRAX a été l’un des premiers groupes de thrash metal à émerger de la côte Est et est rapidement devenu considéré comme un leader du genre aux côtés de METALLICA, TUEUR et MEGADETH.

Actif au cours des cinq dernières décennies, ANTHRAX a sorti 11 albums studio, a reçu plusieurs certifications or et platine, a reçu six Grammy nominations, a fait le tour du monde depuis 1984 en jouant des milliers de spectacles, y compris en tête d’affiche au Madison Square Garden et en jouant au Yankee Stadium avec les “Big Four”.



