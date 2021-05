Charlie Benante: “ Le prochain album d’Anthrax sera le meilleur album que nous ayons jamais sorti ”

Dans une nouvelle interview avec l’Irlande Overdrive, ANTHRAX le batteur Charlie Benante a parlé de la façon dont son album de reprises, “Doublures d’argent”, a influencé le processus créatif du prochain suivi du groupe en 2016 “Pour tous les rois”. Il a dit: “Cela m’a donné la liberté d’explorer et je suppose … Il y a quelques années, j’aurais eu des limites. Mais maintenant, je n’ai plus de limites avec ma créativité, parce que les gens sont ouverts à plus de choses ces jours-ci.

“Je trouve la nouvelle musique, en général, assez ennuyeuse”, a-t-il poursuivi. «Il y a quelques années, je crois que la musique, comme dans ‘le son’ de la musique, a pris du recul, les gens s’intéressant de plus en plus à l’apparence des gens et à l’image générale des artistes, ce qui est tout simplement triste.

“Quand nous faisons un ANTHRAX record, tu ne croirais pas à quel point je pinaille les idées, et c’est avant même que j’apporte ces idées au reste du groupe. Cela passe par tellement de compartiments dans ma tête et je me dis: “ D’accord, laissez-moi stocker cette idée pendant un moment et la faire ressortir quand je pense que c’est juste. ”

“En faisant ‘Doublures d’argent’ m’a donné une perspective différente sur la façon dont je fais les choses “, at-il ajouté.” Je suis maintenant plus, comme, ‘Fuck it. Essayons juste cette idée. Et si c’était une sorte de partie inspirée du jazz. Comment ça va sonner quand il est filtré à travers le groupe? La façon dont les autres interprètent les choses est vraiment intéressante et c’est l’une des choses qui me tient si inspirée. Et à cause de cela, à mon avis, le prochain ANTHRAX record va être le meilleur LP que nous ayons jamais sorti. “

Benante plus tard expliqué comment faire “Doublures d’argent” a aidé à remodeler son processus de composition.

“Ecrire ce nouveau ANTHRAX enregistrer à la lumière de cette nouvelle perspective créative m’a vraiment ouvert l’esprit pour aborder les choses différemment “, a-t-il déclaré.” Par exemple, apprendre à créer de nouveaux sons, comment mélanger, comment créer une vidéo qui ne coûte pas au groupe plus de cent mille dollars, etc. J’ai compris qu’avec une compréhension de certains programmes de technologie avancée, je peux faire la plupart de ces choses moi-même maintenant. J’ai juste besoin de certains joueurs clés, comme mes amis musiciens, l’ingénieur du mix Andy Lagis, et mon éditeur vidéo, Dima Levanchuk. “

“Doublures d’argent” sortira le 14 mai via Enregistrements Megaforce. L’effort de 14 pistes met en vedette un casting de stars de «who’s who» dans les mondes du thrash, du métal et du rock, avec toutes les coupures tirées de BenanteLa célèbre série de vidéos “Quarantine Jam”.

“Pour tous les rois” a été appelé par certains critiques ANTHRAXl’album le plus fort à ce jour. Son arrivée fait suite à une période de cinq ans au cours de laquelle le groupe connut une sorte de renaissance, en commençant par ANTHRAXinclusion de la tournée “Big Four” et continuation avec la sortie 2011 de comeback LP “Musique d’adoration”.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).