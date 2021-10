Charlie Brown Holiday Specials ne sera pas diffusé gratuitement cette année

Les offres spéciales de vacances de Charlie Brown ne seront pas diffusées gratuitement cet automne comme elles l’ont fait en 2020. L’année dernière, Apple TV + est devenue la maison de diffusion exclusive du gang Peanuts, et elle a essayé d’attirer de nouveaux utilisateurs en proposant des offres spéciales comme C’est la grande citrouille, Charlie Marron gratuitement. Heureusement, les spéciaux seront diffusés à la télévision cette année si vous savez où chercher.

Il y a eu beaucoup de confusion en 2020 lorsque les spéciaux Charlie Brown Halloween, Thanksgiving et Noël n’ont pas figuré dans le programme télévisé comme ils le font habituellement chaque année. Après avoir payé une somme énorme pour l’IP, Apple TV+ l’a fermé pendant la première année tout en essayant de l’utiliser pour gagner de nouveaux abonnés. Alors que les émissions spéciales étaient gratuites en 2020, de nombreux commentateurs sur les réseaux sociaux étaient toujours furieux de ne pas pouvoir regarder à la télévision comme d’habitude. Cette année, l’inverse semble être vrai – vous pouvez soit payer pour Apple TV + pour regarder Charlie Brown à votre guise, soit vous pouvez regarder les émissions spéciales lorsqu’elles sont diffusées sur PBS.

Croyez-vous à la #GrandeCitrouille ? 👻 Rejoignez @Snoopy et le gang des Peanuts pour le classique familial « C’est la grande citrouille, Charlie Brown ! » Cet événement spécial d’une nuit est diffusé sur PBS et @PBSKIDS Sun, le 24 octobre à 7h30/6h30c. pic.twitter.com/1V4SH3Loye – PBS (@PBS) 12 octobre 2021

Pour lancer la saison, C’est la grande citrouille, Charlie Brown sera diffusé sur PBS Kids à 19 h 30 HE le 24 octobre. A Charlie Brown Thanksgiving sera diffusé à 19 h 30 HE le 21 novembre, et A Charlie Brown Noël sera diffusé à 19 h 30 HE le 19 décembre. Si vous ne pouvez pas écouter ces classiques à l’heure indiquée ou configurer un appareil d’enregistrement pour la tâche, vous pouvez essayer Apple TV + avec un essai gratuit pour les utilisateurs novices. , ou payer 5 $ par mois.

Pour les fans des anciennes productions de Peanuts, cela suffira, mais pour ceux qui s’intéressent à la suite, Apple TV+ est la seule option. Le service de streaming lancera une toute nouvelle offre spéciale pour les fêtes cette année – selon un rapport de Variety – appelé For Auld Lang Syne. Ce sera une première spéciale pour le réveillon du Nouvel An le 10 décembre sur Apple TV + et y sera diffusée ensuite.

Pour Auld Lang, Syne serait une histoire à propos de Lucy organisant elle-même une fête du Nouvel An après avoir appris que la sienne et la grand-mère de Charlie Brown ne peuvent pas leur rendre visite. Il s’agit techniquement du deuxième spécial du Nouvel An produit dans la franchise Peanuts – le premier est sorti en 1986, bien qu’il soit compté parmi les spéciaux de vacances les plus obscurs de Peanuts.

Alors que les anciennes promotions Peanuts sont généralement tenues en très haute estime, Apple espère élargir le catalogue avec de nombreuses nouvelles productions de la franchise. C’est déjà la maison exclusive des deux séries originales Snoopy in Space et The Snoopy Show. On attend plus d’Apple et de WildBrain Productions dans les années à venir.