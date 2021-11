Les spéciaux des fêtes de Charlie Brown sont à nouveau diffusés sur Apple TV+ cette année, mais contrairement à 2020, ils ne sont pas gratuits. L’année dernière, Apple a proposé gratuitement des offres spéciales telles que C’est la grande citrouille, Charlie Brown, A Charlie Brown Thanksgiving et A Charlie Brown Christmas dans le but d’attirer de nouveaux abonnés. Cette année, vous devrez payer 4,99 $ par mois pour voir le gang des Peanuts.

Les offres spéciales de vacances de Charlie Brown sont l’une des plus grandes acquisitions de propriété intellectuelle qu’Apple TV+ a réussi à réaliser dans les soi-disant guerres du streaming. En 2020, certains fans étaient confus et même indignés lorsque les émissions spéciales n’étaient pas diffusées à la télévision comme d’habitude, mais Apple a offert un accès gratuit au streaming en guise de consolation. En 2021, ils renversent cet arrangement afin que les émissions spéciales soient diffusées sur PBS à certaines heures, mais si vous souhaitez les regarder selon votre propre horaire, vous devrez payer pour Apple TV +.

Croyez-vous à la #GrandeCitrouille ? 👻 Rejoignez @Snoopy et le gang des Peanuts pour le classique familial « C’est la grande citrouille, Charlie Brown ! » Cet événement spécial d’une nuit est diffusé sur PBS et @PBSKIDS Sun, le 24 octobre à 7h30/6h30c. pic.twitter.com/1V4SH3Loye – PBS (@PBS) 12 octobre 2021

Pour lancer la saison, C’est la grande citrouille, Charlie Brown a été diffusé sur PBS Kids à 19 h 30 HE le 24 octobre. A Charlie Brown Thanksgiving sera diffusé à 19 h 30 HE le 21 novembre et A Charlie Brown Christmas sera diffusé à 19 h 30 HE le 19 décembre. Si vous ne pouvez pas écouter ces classiques à leurs heures désignées ou configurer un appareil d’enregistrement pour la tâche, vous pouvez essayer Apple TV + avec un essai gratuit pour les utilisateurs novices, ou payer 5 $ par mois. Vous pouvez également économiser de l’argent en vous abonnant chaque année pour 49,99 $.

Pour les fans des anciennes productions de Peanuts, cela suffira, mais pour ceux qui s’intéressent à la suite, Apple TV+ est la seule option. Le service de streaming lancera un tout nouveau spécial vacances cette année, selon un rapport de Variety, appelé For Auld Lang Syne. Ce sera une première spéciale pour le réveillon du Nouvel An le 10 décembre sur Apple TV + et y sera diffusée ensuite.

Pour Auld Lang, Syne serait l’histoire de Lucy organisant elle-même une fête pour le réveillon du Nouvel An après avoir appris qu’elle et la grand-mère de Charlie Brown ne peuvent pas leur rendre visite. Il s’agit techniquement du deuxième spécial du Nouvel An produit dans la franchise Peanuts; le premier est sorti en 1986, bien qu’il soit compté parmi les spéciaux de vacances les plus obscurs de Peanuts.

Alors que les anciennes promotions Peanuts sont généralement tenues en très haute estime, Apple espère élargir le catalogue avec de nombreuses nouvelles productions de la franchise. C’est déjà la maison exclusive des deux séries originales Snoopy in Space et The Snoopy Show. On attend plus d’Apple et de WildBrain Productions dans les années à venir.