Charlie Chaplin, ‘Mad Max’ 10z viral

Trouvez un film avec notre liste hebdomadaire de films classiques, de films cultes, de festivals de films, etc., diffusés en ligne ou joués dans un cinéma près de chez vous.

“Flêche brisée”

James Stewart joue dans ce premier western «révisionniste» de 1950, l’un des premiers à dépeindre les Amérindiens sous un jour plus positif. Avec Jeff Chandler et Debra Paget. Présenté en 35mm. Fait partie de la série “What Is a Western” d’Autry. Autry Museum of the American West, 4700 Western Heritage Way, Griffith Park, LA 13 h 30 le 28 août. Inclus avec l’entrée au musée (6 $ à 14 $); réservations recommandées. (323) 667-2000. theautry.org

“La cabane dans les bois”

Les tropes classiques des films d’horreur sont renversés dans ce jeu méta de 2012 écrit par Joss Whedon et Drew Goddard et réalisé par Goddard. Avec Chris Hemsworth, Kristen Connolly, Fran Kranz, Richard Jenkins et Bradley Whitford. Rooftop Cinema Club DTLA, Level, quatrième étage, 888 S. Olive St., centre-ville de LA 22 h 30 le 27 août. 19,50 $ à 23,40 $. rooftopcinemaclub.com

Danse avec des films

Cette vitrine annuelle des films indépendants se poursuit. TCL Chinese 6 Theatres, Hollywood & Highland, 6801 Hollywood Blvd., Hollywood. Jusqu’au 12 septembre. Diverses séances. 18 $, 20 $ ; laissez-passer : 425 $. dansesavecfilms.com

“Les trompeurs”

Le nom est Brosnan… Pierce Brosnan : L’acteur anciennement connu sous le nom d’Agent 007 s’infiltre pour faire tomber un culte meurtrier au début du XIXe siècle en Inde dans une nouvelle restauration 4K de ce thriller de 1988 réalisé par Nicholas Meyer. Le monument Westwood, 1045 Broxton Ave., Westwood. 16h45 et 19h le 27 août ; 14h30, 16h45 et 19h 28-29 août; 16h45 et 19h les 1er et 2 septembre. 10 $, 13 $. (310) 208-3250. Landmarktheatres.com

“8 1/2”

Nouvelle restauration 4K de la fable fantastique en noir et blanc du réalisateur Federico Fellini de 1963, primée aux Oscars, sur la vie d’un cinéaste. Marcello Mastroianni étoiles. En italien avec sous-titres anglais. Nuart Theatre, 11272 Santa Monica Blvd., West LA 13h30, 16h20 et 19h15 27-29 août; 16 h 20 et 19 h 15 30 août-sept. 2. 9 $, 12 $. (310) 473-8530. Landmarktheatres.com

“Chaleur”

Al Pacino et Robert De Niro jouent les flics et les voleurs dans le thriller policier épique de Michael Mann de 1995 qui se déroule dans la Cité des Anges. Val Kilmer et Ashley Judd sont également à l’affiche. New Beverly Cinema, 7165 Beverly Blvd., LA 19h30 28 août, 18h30 29 août, 19h30 30-31 août. 10 $ ; les billets à l’avance sont épuisés, mais un nombre limité de billets sera disponible à la porte avant chaque projection. thenewbev.com

« The Kid » avec « The Gold Rush » et « City Lights »

Il y a plus de Charlie Chaplin que vous ne pouvez en montrer dans ce triple programme de comédies de l’ère du silence réalisé par et mettant en vedette la légende du cinéma. Présenté en 35mm. Secret Movie Club au Million Dollar Theatre, 307 S. Broadway, centre-ville de LA 11 h, 13 h et 15 h 15 le 28 août. 16 $-36 $; achat à l’avance requis. secretfilmclub.com

“Mad Max: Fury Road”

L’Imperator Furiosa de Charlize Theron est au volant et Max de Tom Hardy est juste là pour le redémarrage du cinéaste australien George Miller en 2015 de sa franchise d’action post-apocalyptique. Rooftop Cinema Club El Segundo, 1310 E. Franklin Ave., parking, El Segundo. 22 h 30. 2 sept. 18,50 $-22,50 $; achat à l’avance requis. rooftopcinemaclub.com

« Les vacances de Monsieur Hulot »

Le bumbler bien-aimé du réalisateur-star Jacques Tati a une série de mésaventures en bord de mer dans ce classique de la comédie de 1953. En français avec sous-titres anglais. Présenté en 35mm. Cinémathèque américaine à l’Aero Theatre, 1328 Montana Ave., Santa Monica. 16 h 28 août. 8 $, 13 $. americancinematheque.com

“Nashville”

Un hommage d’un mois à Robert Altman se termine par le drame d’ensemble tentaculaire du grand cinéaste américain de 1975 qui se déroule dans la capitale de la musique country. Avec Keith Carradine, Ronee Blakley, Ned Beatty, Karen Black et Lily Tomlin. Le cinéma Frida, Calle Cuatro Plaza, 305 E. 4th St., Santa Ana. 14h30 et 18h le 28 août, 19h30 le 29 août, 16h30 et 19h30 les 30-31 août. 10,50 $. thefridacinema.org

« Le Raid : Rédemption » et « Le Raid 2 »

L’action est presque ininterrompue dans ce thriller 2011 du réalisateur Gareth Evan, mettant en vedette Iko Uwais dans le rôle d’un flic indonésien pur et dur, avec sa suite tout aussi folle de 2014. En indonésien avec sous-titres anglais. Présenté en 35mm. Secret Movie Club Theatre, 1917 Bay St., 2e étage, centre-ville de LA 20 h et 22 h le 27 août. 16 $-28 $. secretfilmclub.com

“Coureur de vitesse”

Emile Hirsch incarne le pilote de course titulaire dans l’action en direct sous-estimée et chargée d’effets de 2008 des Wachowski sur la série de dessins animés classiques des années 1960. Avec Christina Ricci, John Goodman, Susan Sarandon et Matthew Fox. Brain Dead Studios au Silent Movie Theater, 611 N. Fairfax Ave., LA 20 h 29 août. 12 $; achat à l’avance requis. studios.wearebraindead.com

« Rayures »

Il est dans l’armée maintenant: Bill Murray passe de fainéant à enrôlé à héros de guerre accidentel lors des projections du 40e anniversaire de la comédie délirante d’Ivan Reitman en 1981. Harold Ramis, John Candy et Warren Oates sont également à l’affiche. Fathom Events, divers théâtres locaux (voir site Internet). 15 h et 19 h 29 août, 19 h 2 sept. 15 $. fathomevents.com

“C’est la fin”

Rooftop Movies at The Montalbán est de retour avec une projection de cette comédie apocalyptique de 2013 avec James Franco, Seth Rogen et Jonah Hill. Le Montalbán, 1615 Vine St., Hollywood. 20 h 27 août. 28,25 $ et plus. themontalban.com

