Charlie Cox révèle sa performance éclairée dans la vraie vie sur ‘Kin’ d’AMC (exclusif)

Charlie Cox joue un père désespéré dans la nouvelle série originale d’AMC + Kin et dit à PopCulture.com que cela a certainement été influencé par sa vraie vie. Cox a épousé la directrice de la télévision Samantha Thomas fin 2018 et ils ont deux enfants ensemble. Dans une interview exclusive plus tôt ce mois-ci, il a déclaré que ce rôle était un grand pas pour lui.

“C’est la première fois que je joue un père à l’écran”, a souligné Cox. “C’était quelque chose que j’avais hâte de faire parce que vous savez, j’ai des enfants. Heureusement, j’ai pu être un père très présent, car dans la vie de mes enfants, j’ai travaillé soit très près de chez moi, soit ils ont pu venir avec moi.” Comme les fans le découvriront bientôt, cela n’a pas été le cas du personnage de Cox, Michael, qui est libéré de prison après huit ans, désespéré de renouer avec sa fille adolescente Anna (Hanna Adeogun).

“J’étais vraiment intéressé par cette dynamique entre Michael et Anna, et j’étais fasciné par cette idée de ce gars qui, à certains égards, n’est en quelque sorte pas une très bonne personne ni une personne très gentille, et a causé une grande douleur et souffre à d’autres personnes, et a été incroyablement violent et destructeur – et en même temps, c’est toujours un très bon père et un très bon père, et il est très aimé de sa fille”, a déclaré Cox. “Et puis, soudainement, il lui a été enlevé et c’est tellement horrible pour lui que pendant qu’il est en prison, il a décidé de changer complètement de vie et d’essayer de faire presque demi-tour.”

Cox a ensuite discuté des aspects de l’arc de l’histoire de Michael qui ont été retenus ici pour éviter les spoilers, mais a déclaré que tout était “vraiment riche pour un acteur, et quelque chose dans lequel j’étais vraiment excité d’être aspiré”. Cependant, même maintenant, Cox a déclaré qu’il n’était pas entièrement confiant dans la performance, déclarant: “Je ne sais pas dans quelle mesure j’ai réussi” décrivant cette dichotomie. “Je n’ai pas encore fini.”

Kin est un drame policier familial se déroulant dans l’actuelle Dublin, en Irlande, et concernant la famille Kinsella, dont le personnage de Cox, Michael, est membre. Le drame interpersonnel de la famille atteint son paroxysme tout comme son drame commercial fait de même, les entraînant dans une multitude de crimes violents et une opération internationale de trafic de drogue qu’ils ne sont pas équipés pour gérer.

En plus de Cox, l’émission met en vedette les anciens de Game of Thrones Aiden Gillan et Ciarán Hinds, ainsi que Clare Dunne, Maria Doyle Kennedy, Emmet J. Scanlan et Sam Keeley. Il y a huit épisodes dans la première saison, diffusés chaque semaine. Kin est diffusé exclusivement sur AMC+ aux États-Unis. Il sera diffusé simultanément au Royaume-Uni pour la première fois, créant une sensation télévisuelle mondiale unique des deux côtés de l’Atlantique.