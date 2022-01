Charlie Cresswell une cible de transfert pour Man Utd et Liverpool alors que Leeds se bat pour sauver l’avenir de la star locale

Manchester United et Liverpool ont commencé à surveiller la situation du talent local de Leeds Charlie Cresswell après son ascension cette saison, selon un rapport.

Les Blancs ont un certain nombre de jeunes passionnants dans leurs livres, à la fois locaux et signés d’ailleurs. En effet, l’ex-starlette de Chelsea Lewis Bate et Sam Greenwood, ancien d’Arsenal, sont tous deux venus d’ailleurs.

Cependant, Cresswell est un talent de Leeds qui a gravi les échelons du club du West Yorkshire.

Il a fait l’une de ses premières apparitions à Leeds en Coupe Carabao la saison dernière alors que les hommes de Marcelo Bielsa ont perdu contre Hull aux tirs au but. Pendant ce temps, il a fait le banc pour sept matches de Premier League.

Cette saison, cependant, le défenseur central a fait ses débuts dans l’élite dans un défaite dramatique 2-1 contre West Ham en septembre.

Dans l’ensemble, il a disputé quatre matches de Premier League après trois caméos ailleurs cette campagne.

En tant que tel, The Sun rapporte que Man Utd et Liverpool font partie des meilleurs clubs qui s’intéressent à Cresswell.

United et Liverpool, en particulier, seraient de «grands fans» du joueur de 19 ans après avoir regardé ses débuts en Premier League contre les Hammers.

Alors que Cresswell est sous contrat à Leeds jusqu’à l’été 2025, le journal ajoute que les Blancs pourraient avoir du mal à le garder.

Le club n’est pas encore tout à fait à l’abri d’une bataille de relégation et s’il tombe, Leeds pourrait opter pour l’encaissement.

Néanmoins, Cresswell est un partisan de Leeds et est heureux de rester. En tant que tel, Leeds met l’intérêt pour lui de côté et le laisse se concentrer sur son développement.

Cresswell est également un international anglais des moins de 21 ans. Il est le fils de l’ancien attaquant de Leeds Richard, qui a passé deux ans chez les Blancs.

Cresswell reste un problème de blessure à Leeds

Malgré son ascension cette saison, la blessure à l’épaule de Cresswell signifie qu’il n’a pas connu la plus douce des saisons de percée.

Le défenseur s’est luxé l’épaule à l’entraînement en décembre et a donc raté les quatre derniers matches de Premier League.

Au milieu d’une série de problèmes de blessures pour Bielsa, le problème de Cresswell n’a pas amélioré la situation au club.

Bielsa a déclaré lors de sa dernière conférence de presse que l’adolescent reviendrait soit fin janvier, soit début février.

