Charlie largue une “bombe” sur Alana à propos du drame de récupération d’argent (exclusif)

La saison 3 de Love Island s’est officiellement terminée dimanche soir. Après la finale, PopCulture.com a eu la chance de parler avec tous les derniers couples de leurs expériences dans la Villa. Alana Paolucci et Charlie Lynch, qui sont arrivés à la quatrième place, ont vécu un voyage unique pendant l’émission. Alors que les deux ont pu parler de leur relation, la conversation a pris une tournure lorsque Charlie a déclaré qu’il avait encore des doutes sur le choix de se recoupler avec Alana plutôt que Cashay “Cash” Proudfoot.

Charlie et Alana ne se sont mis en couple que plus tard dans la saison. Il y avait un peu de drame autour de la situation, car Charlie était au milieu d’une sorte de triangle amoureux avec Alana et Cash. En fin de compte, il a choisi de se recoupler avec Alana et le couple est resté ensemble pour le reste de la saison. En quittant Love Island, Charlie a déclaré qu’il avait rencontré une certaine négativité en ligne concernant cette décision et la façon dont il l’avait gérée. Mais, il a un message à tous ceux qui ont quelque chose à dire sur la situation.

“Je pense juste que tout le monde doit parfois prendre une décision dans la vie, et des décisions comme celle-là ne sont jamais faciles. […] Les gens ne devraient pas vous juger uniquement sur la base d’une décision et de ce qu’ils voient parce que j’ai l’impression que, participer à cette émission, j’y suis allé et j’ai porté mon cœur sur ma manche et j’ai mis toutes mes émotions là-bas et, vraiment, je viens de Je l’ai gardé aussi réel que possible”, a-t-il déclaré. “Je ne vais pas mentir, j’ai souvent remis en question ma décision et ce n’était pas facile. J’ai juste l’impression que les gens ne devraient pas être si prompts à porter un jugement parce que personne n’est parfait et que tout le monde doit prendre ses propres décisions dans la vie.”

Bien sûr, voir ce bavardage en ligne a également fait des ravages sur Alana qui a déclaré avec considération à quel point cela “fait mal [her] de le voir blessé. » Elle a poursuivi : « Les gens sont vraiment cruels là-bas parfois. Surtout dans les réseaux sociaux. Je sais que c’est une personne formidable et tout le monde à la Villa sait qu’il est une personne formidable.” Alana a ajouté que “ce sont tous des moments fugaces et que les gens oublient finalement ces choses et la vie continue”, tout en partageant davantage comment la paire est “forte”. et “savait que cela allait potentiellement arriver”.

Considérant qu’il y a encore des discussions concernant Charlie et Cash et comment leur relation s’est déroulée, vous vous demandez peut-être où ils en sont aujourd’hui. Selon Charlie, l’une des premières choses qu’il a faites après la fin de son expérience à Love Island a été de contacter Cash et les deux ont pu conclure. Il a dit qu’il “lui a dit que ‘Hé, je suis toujours là pour toi en tant qu’ami ou quoi qu’il en soit, quelles que soient les cartes en réserve pour l’avenir.’ Mais, oui, je veux dire, nous sommes en bons termes, donc c’est définitivement… C’était un bon sentiment.”

Charlie a également déclaré que même s’il était satisfait de la décision qu’il avait prise à la Villa, il réfléchissait toujours à la façon dont les choses se seraient déroulées s’il avait choisi Cash lors de ce recouplage. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait des regrets à propos de la saison, il a déclaré: “J’avais l’impression que, dans la série, je devais en quelque sorte tenir le coup et, bien que tout ce que j’ai dit et tout ce que j’ai fait, c’était à cent pour cent vrai. Mais , une partie de moi pense à la décision que j’ai prise et à quel point les choses auraient été différentes.”

Cette déclaration a été un choc pour Alana, qui a déclaré que Charlie “avait largué une bombe” sur elle en révélant qu’il se demandait toujours s’il avait pris la bonne décision lors de ce recouplage. Charlie a déclaré que cette révélation “n’enlève rien à ce que j’ai dit à propos d’Alana ou de mes actions envers elle, mais, évidemment, nous étant dans cet environnement, vous devez prendre des décisions”. Il s’est ensuite excusé auprès d’Alana lors de l’interview de PopCulture.com “pour avoir laissé tomber ça comme ça”. Quant à ce qu’Alana a ressenti en entendant cette information, elle n’en a pas trop dit. Mais, elle a dit qu’elle “traitait” ses émotions, ajoutant plus tard: “La vérité éclate. C’est tout à fait bien.”

Tous les épisodes de la saison 3 de Love Island USA sont actuellement disponibles en streaming sur Paramount+. Divulgation : PopCulture appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.