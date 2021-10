Charlie Lee résume les 10 ans d’histoire de Litecoin. Cinquième partie : Conflit d’intérêts

C’est formidable que le fondateur ait décidé de nous donner un chapitre de plus de l’histoire de Litecoin. Attachons les extrémités libres et enveloppons toute cette série avec un nœud sur le dessus. Il s’avère que Charlie Lee a repris son travail chez Coinbase. L’entreprise a-t-elle été plus solidaire cette fois-ci ? De plus, comme nous vous l’avions prévenu la dernière fois, à un moment donné, Lee a vendu tous ses LTC. Quelles étaient ses raisons pour faire ça ? Avait-il un plan ? Et, plus important encore, le plan a-t-il fonctionné ?

Apprenez tout cela et plus encore dans le dernier chapitre de cette saga légendaire.

Charlie Lee contre. Coinbase, deuxième tour

Après avoir activé avec succès SegWit sur Litecoin, Lee a repris son travail chez Coinbase. Toujours le pionnier, cette fois il a travaillé à domicile. L’année était 2016. Encore une fois, « compte tenu du succès du lancement d’Ethereum », Charlie Lee a essayé de faire figurer le Litecoin sur Coinbase. « Brian a accepté à contrecœur de se lancer sur GDAX uniquement. » Le prédécesseur de Coinbase Pro, GDAX signifie Global Digital Asset Exchange.

Le lancement ne s’est pas déroulé comme Lee l’espérait. Parce qu’il n’y a pas eu de lancement. « Pour des raisons que je ne connais pas, Brian et Fred ont refusé de faire un lancement complet sur GDAX et Coinbase comme nous l’avons fait avec ETH. » Même si Charlie Lee a aidé à concevoir le lancement d’ETH, ce qui a été une source de revenus pour l’entreprise. Pour aggraver les choses, « Fred avait refusé de laisser Coinbase détenir un LTC et en raison d’un conflit d’intérêts. » Ce qui, si vous y réfléchissez, pourrait être la raison que recherche Charlie Lee. Et sert de lien vers l’histoire principale d’aujourd’hui.

Étant donné que l’échange n’avait pas de liquidité en Litecoin, Charlie « a dû personnellement prêter à Coinbase mon propre LTC ». Comme le montre le graphique suivant, le Litecoin était la pièce n°4 à l’époque. Cela « correspondait presque à celui d’Etheruem et LTC n’était même pas sur Coinbase ». S’agissait-il d’une attaque personnelle ou le récit du conflit d’intérêts vous semble-t-il fidèle ?

Il aurait été facile de se lancer à la fois sur GDAX et Coinbase. En fait, cela aurait été plus facile puisque nous avons déjà un plan de lancement réussi à suivre. Coinbase a essentiellement dû faire tout son possible pour paralyser le lancement de Litecoin et ne même pas détenir de LTC pour payer les frais de mineur. – Charlie Lee (@SatoshiLite) 12 octobre 2021

Alors, Charlie a démissionné. L’entreprise lui a demandé de rester un moment pour faciliter la transition. Quelques mois plus tard, sans rien à perdre, Lee a tiré son dernier coup pour essayer de faire figurer le Litecoin sur le site principal de Coinbase. Étonnamment, Brian Armstrong a accepté.

Ce n’était certainement pas un tweet et une réponse mis en scène. En fait, je ne m’attendais pas du tout à ce que Brian réponde, mais j’étais extrêmement heureux de le voir d’accord avec moi. Alors tout de suite, j’ai réuni l’équipe de Coinbase pour lancer Litecoin. Je n’ai même pas parlé à Brian après sa réponse sur Twitter. – Charlie Lee (@SatoshiLite) 12 octobre 2021

Litecoin a été officiellement lancé sur Coinbase en mai. Le 9 juin, Lee quitte définitivement l’entreprise.

Aujourd’hui c’est mon dernier jour sur @coinbase ! Travailler avec vous tous va me manquer. Je vais maintenant me concentrer sur le Litecoin. Vers la Lune! pic.twitter.com/Ys9dZwtTFO – Charlie Lee (@SatoshiLite) 10 juin 2017

Le déménagement a été extrêmement réussi. Lee estime que Litecoin a rapporté à Coinbase plus de 100 millions de dollars au cours de cette première année. « Brain m’a même envoyé un e-mail pour s’excuser de ce que j’ai dû endurer. Il a convenu que l’ajout de Litecoin était très lucratif pour Coinbase. Même si cela s’est produit, dans son fil Twitter, Charlie a opté pour la jugulaire. « Je suppose que vous pouvez me reprocher d’avoir transformé Coinbase en un casino sh * tcoin qu’il est aujourd’hui. » Sauvage!



Tableau des prix LTC du 15/10/2021 sur Exmo | Source : LTC/USD sur TradingView.com

Le fondateur vend tous ses litecoins

L’histoire que vous attendiez. Fin 2017, Charlie Lee a vendu la totalité de ses Litecoin. Au sommet du marché. Dans le fil, il ne mentionne pas de conflit d’intérêts, mais c’était la raison qu’il exerçait à l’époque. Cette fois, Lee dit qu’en raison du lancement du salon, il n’en avait pas beaucoup. Il devait exploiter et acheter sa part, comme tout le monde. Et que « Presque tous les autres altcoins avaient une énorme prémine. Même Ethereum avait environ 70% de pièces préminées.

Selon le fondateur, voici ses objectifs :

Supprimer la peur d’une cachette Satoshi

Rendre le Litecoin plus décentralisé

Aligner ma motivation / incitation à l’adoption du Litecoin par rapport à la hausse des prix LTC

À l’époque, cette décision était pour le moins controversée. Les gens pensaient que le capitaine abandonnait le navire. Au sommet du marché. Cependant, Charlie Lee a passé quatre ans à diriger le projet, axé sur l’adoption du Litecoin et « pas sur le prix du LTC ». Depuis lors, ils ont lancé LTCpay, «un service de traitement marchand auto-hébergé» et une carte de crédit adossée au Litecoin. Et ils ont organisé un « Global Litecoin Summit » en septembre 2018.

De plus, ils ont parrainé une soirée UFC et sont devenus « la crypto-monnaie officielle des dauphins de Miami ». pendant un certain temps en 2019. À la fin de 2020, PayPal a annoncé la prise en charge de Litecoin. « PayPal ne m’a pas contacté au préalable. En fait, il n’y a aucune raison qu’ils en aient besoin ! Litecoin est une crypto-monnaie décentralisée après tout. C’était honnêtement très satisfaisant de voir cela se produire.

Le nouveau projet de Charlie Lee pour Litecoin est la fongibilité. Lisez tout à ce sujet dans ce fil. Cette nouvelle fonctionnalité est presque terminée, « Le code est en cours d’audit en ce moment et nous sommes sur le point de le publier. Après la sortie, il faudra un certain temps pour qu’il soit activé. Lee s’attend à ce que cela se produise au début de 2022.

L’auteur a terminé son fil épique avec ces deux tweets sincères.

La blockchain à toutes fins utiles est vivante. Je ne peux pas le fermer et je sais que le Litecoin me survivra. Ces 10 années ont été une course folle. En voici 10 de plus. ?? C’est incroyable ce que Satoshi Nakamoto a créé. J’ai le privilège d’avoir joué un petit rôle dans tout cela. pic.twitter.com/1Zks4QzZbU – Charlie Lee (@SatoshiLite) 12 octobre 2021

Félicitations pour votre 10e anniversaire, Litecoin !

