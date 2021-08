Charlie McCann scelle la sortie de Manchester United pour rejoindre les Rangers – News 24

Manchester United a confirmé que la star de l’académie Charlie McCann avait effectué un transfert aux Rangers.

Le club a annoncé l’accord sur le site officiel.

Le déménagement aurait une valeur allant jusqu’à 750 000 £ selon The MEN.

Le milieu de terrain s’associera initialement avec l’équipe des Rangers B, où il cherchera à impressionner le manager Steven Gerrard pour gagner un appel à la première équipe.

Après avoir terminé ses études médicales, l’international irlandais junior a signé un contrat de trois ans avec le club de Glasgow, devenant l’un des rares joueurs à avoir représenté l’Irlande et à rejoindre les Rangers.

En signant pour son nouveau club, McCann s’est adressé à Twitter pour dire qu’il était « excité de signer pour un club aussi énorme et historique, merci à tous les Rangers de m’avoir donné cette opportunité, j’ai hâte de commencer ».

Excité de signer pour un club aussi énorme et historique, merci à tous les @RangersFC de m’avoir donné cette opportunité, j’ai hâte de commencer💙 pic.twitter.com/Vn7Rj25q4j – Charlie McCann (@charliemccann__) 30 juillet 2021

McCann avait rejoint United depuis Coventry City à l’âge de 16 ans et avait gravi les échelons en tant que milieu de terrain central et parfois en tant qu’ailier gauche au cours de sa première année chez les moins de 18 ans.

En tant que boursier de deuxième année, McCann a été poussé plus loin dans un rôle à la base du milieu de terrain et a reçu le brassard de capitaine pour les moins de 18 ans après que Teden Mengi a été promu aux moins de 23 ans.

Milieu de terrain de petite taille, McCann affiche une large gamme de passes en profondeur et une capacité à effectuer des courses au milieu de terrain.

Beaucoup plus à l’aise en possession et sur le terrain, le jeune a un sens aigu du but, marquant 17 fois en 62 apparitions pour les U18 et U23 de United.

Cependant, en raison de la force de la concurrence dans les rangs de United, McCann s’est largement retrouvé dans un rôle de milieu de terrain défensif plus inadapté.

En conséquence, McCann a joué un rôle clé la saison dernière chez les moins de 23 ans en terminant la saison avec le deuxième plus grand nombre de buts de la ligue, mais aussi avec le deuxième plus encaissé.

Les instincts offensifs du milieu de terrain et sa tendance à poursuivre le jeu laissaient souvent de grandes lacunes au centre du parc, exposant la ligne de fond déjà improvisée avec laquelle les moins de 23 ans étaient confrontés.

Avec son déménagement plus au nord, McCann espère pouvoir trouver un rôle plus approprié dans la configuration des Rangers.