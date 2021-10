Charlie Morton des Braves a eu des retraits au bâton les plus ridicules

Ceci est la version en ligne de notre newsletter du matin, La victoire du matin. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées dans votre boîte aux lettres chaque matin.

Les Braves et les Astros jouent dans les 117e World Series et je suis sûr qu’il y a eu des retraits au bâton incroyables dans les 116 premiers Fall Classics, mais je dois croire qu’aucun de ceux-ci ne surpasse ce que le lanceur d’Atlanta Charlie Morton a fait hier soir à Houston.

Au cas où vous l’auriez manqué, Morton a pris une trémie à 102 mph de Yuli Gurriel de Houston sur son tibia droit dans la deuxième manche. Il a réussi à s’en sortir et à éliminer le frappeur suivant, Chas McCormick, puis a complété une manche 1-2-3 en faisant aligner Martín Maldonado en premier.

Morton a boitillé un peu vers l’abri et a effectué quelques tests rapides avant de sortir pour la troisième manche. Il a ensuite frappé Jose Altuve sur six lancers, dont une balle rapide qui a atteint 95,9 mph sur le pistolet radar avant de l’achever avec une méchante balle courbe.

Charlie Morton, Filthy 80mph Curveball. ?? [And he’s hurt. 💩] pic.twitter.com/GXMb55OeEj – Rob Friedman (@PitchingNinja) 27 octobre 2021

La douleur était trop forte après ce dernier lancer à Altuve et Morton a quitté le jeu après une brève rencontre sur le monticule avec l’entraîneur de l’équipe.

Peu de temps après, nous avons appris que Morton s’était fracturé le péroné droit et que sa série mondiale était terminée.

Laissez cela couler pendant une seconde – il a retiré non pas un, mais DEUX frappeurs avec une jambe droite cassée et il l’a fait en lançant de la chaleur à 95 mph et en retirant Altuve, qui est l’un des meilleurs frappeurs du baseball.

Sur une jambe cassée !

Charlie Morton a lancé 10 lancers sur une jambe cassée, s’est assis pendant une demi-manche, a lancé six autres lancers, dont les deux derniers étaient une balle rapide à 96 mph et une balle courbe à 80 mph pour éliminer Jose Altuve. Alors, oui, Charlie Morton a lancé 16 lancers en poussant le monticule avec une jambe cassée. – Jeff Passan (@JeffPassan) 27 octobre 2021

C’est absolument fou.

Les Braves ont gagné hier soir, 6-2, pour prendre une avance de 1-0 sur la route.

La perte de Morton est grave. Il est allé 14-6 cette année, son premier avec les Braves, et a certains des trucs les plus méchants de la ligue.

Mais hier soir, nous avons appris qu’il est également l’un des lanceurs les plus coriaces de la ligue, car ce qu’il a pu faire après avoir retiré cette ligne de sa jambe était l’affaire de la légende.

