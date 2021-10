Charlie Morton frappe Jose Altuve sur une jambe cassée

Les choses allaient très bien pour les Braves d’Atlanta dans le premier match des World Series… jusqu’à ce que Charlie Morton se blesse.

Mardi, les Braves ont affronté les Astros de Houston lors du premier match des World Series 2021 et au début, les choses allaient bien pour Atlanta. Non seulement Jorge Soler a-t-il lancé le match avec un coup de circuit, mais les fans ont également obtenu des tacos gratuits grâce au vol du deuxième but par Ozzie Albies en première manche!

Les Braves volaient haut après les trois premières manches avec une avance de 5-0 sur les Astros, puis la catastrophe a frappé. Au bas de la seconde, le partant Morton a pris un ballon au sol sur sa jambe droite et a apparemment pu l’ignorer. Malheureusement, Morton a dû être retiré la manche suivante en raison d’une blessure, dont nous avons découvert plus tard qu’il s’agissait d’une fracture du péroné droit et que l’as des Braves raterait le reste de la Série mondiale.

Parlez d’une pause difficile pour Morton et les Braves. Voici le jeu de la deuxième manche qui a causé la blessure.

C’est le comebacker de Gurriel qui a obtenu le tibia de Morton en deuxième manche. Je suppose qu’il a dû sortir parce que la zone a gonflé au cours de la dernière manche. pic.twitter.com/NuV4Zm50Yh – Mark Bowman (@mlbbowman) 27 octobre 2021

La partie la plus folle de tout cela était que Morton est resté dans le match pour le reste de la deuxième manche, puis a retiré Jose Altuve sur des prises pour une jambe cassée pour son dernier retrait du match dans la manche suivante. Au total, Morton a effectué 16 lancers entre deux manches sur cette jambe cassée.

Voici Charlie Morton, avec une fracture du péroné droit, frappant Jose Altuve. 😤#WorldSeries pic.twitter.com/lMfOdalnwR – Tim et ses amis (@timandfriends) 27 octobre 2021

voici Charlie Morton qui vient de frapper ppl avec désinvolture sur une jambe cassée… pic.twitter.com/SlnXRI9vXf – DraftKings (@DraftKings) 27 octobre 2021

Quelle performance courageuse de Morton et quel pitch pour éliminer Altuve ! Les fans de baseball ont été tout aussi choqués et impressionnés par la capacité de Morton à éliminer ces derniers lancers et à assurer la sortie de son équipe.

Charlie Morton a frappé Jose Altuve sur une jambe cassée. une jambe cassée. – Chelsea Janes (@chelsea_janes) 27 octobre 2021

Remarquable que Morton est sorti et a continué à lancer une manche plus tard, bien que pour un frappeur. Terrible nouvelle pour les Braves et pour Charlie, qui était si heureux et fier d’avoir aidé les Braves à arriver ici. Ils ne seraient pas là sans lui. – David O’Brien (@DOBrienATL) 27 octobre 2021

Alors Charlie Morton a obtenu trois retraits (avec deux retraits au bâton) avec une jambe cassée ? Ce gars est hardcore. – Mark Feinsand (@Feinsand) 27 octobre 2021

J’ai juste….wow. Les athlètes sont à UN AUTRE NIVEAU. Des nouvelles brutales pour les Braves et Charlie Morton. Tellement triste de voir ça. https://t.co/MQBH8oML1d – Sarah Langs (@SlangsOnSports) 27 octobre 2021

Morton a affronté trois autres frappeurs (et en a retiré deux sur des prises!) sur une jambe cassée. que diable l’homme https://t.co/ycWCQ0odbW – Hannah Keyser (@HannahRKeyser) 27 octobre 2021

Charlie Morton s’est fracturé le péroné, a obtenu deux autres retraits pour terminer le deuxième, puis S’EST RETOURNÉ pour le troisième et a obtenu un retrait au bâton avant de sortir du match. Un GAMER absolu ! https://t.co/L5DfB7A5II – Citations de baseball (@BaseballQuotes1) 27 octobre 2021

Je savais que Charlie Morton était un lanceur de gros gibier mais hooooooooly merde – Bradford William Davis (« playoff b ») (@BWDBWDBWD) 27 octobre 2021

Charlie Morton a frappé un mec avec une jambe cassée mais il s’est cassé la jambe https://t.co/N82FVCd2qi – Andrew Joseph (@AndyJ0seph) 27 octobre 2021

Charlie Morton frappe Altuve avec une jambe cassée comme : pic.twitter.com/7gaEeyrfuG – Norman Crow (@NCrow23) 27 octobre 2021

Charlie Morton a lancé 10 lancers sur une jambe cassée, s’est assis pendant une demi-manche, a lancé six autres lancers, dont les deux derniers étaient une balle rapide à 96 mph et une balle courbe à 80 mph pour éliminer Jose Altuve. Alors, oui, Charlie Morton a lancé 16 lancers en poussant le monticule avec une jambe cassée. – Jeff Passan (@JeffPassan) 27 octobre 2021

Charlie Morton a retiré les trois frappeurs qu’il a affrontés après s’être fracturé le péroné et a retiré deux d’entre eux sur des prises. Remarquable. – David O’Brien (@DOBrienATL) 27 octobre 2021

Je suis ici. Sur mon canapé. Ne pas porter de pantalon. Bâillements toutes les 30 secondes. Me plaindre de ma somnolence. Et cet enfoiré de Charlie Morton ici qui lance avec une fichue jambe. J’ai cassé sa fibule, peu importe ce que c’est, et j’ai dit attends, je dois rayer ce mec à deux pattes. – fdu (@FakeDanUggla) 27 octobre 2021