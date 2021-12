Charlie Munger a de nouveau critiqué les crypto-monnaies. Qu’a-t-il dit cette fois ?

S’exprimant lors de la récente conférence Sohn Hearts and Minds, Charlie Munger a maintenu sa position de rejet envers la performance des actifs numériques. Cela dénotait leur mécontentement vis-à-vis du scénario largement volatil et mal réglementé dans lequel le Bitcoin et les autres crypto-monnaies naviguent.

Une autre attaque contre le monde de la crypto

Ces derniers jours, le vice-président de la société Berkshire Hathaway de Warren Buffett a exprimé une opinion qui prolonge ses positions précédentes. Le milliardaire a une nouvelle fois souligné que Bitcoin et ses pairs représentent un domaine auquel il ne souhaite pas participer.

Observant l’état de l’environnement de la crypto-monnaie, Charlie Munger a clairement exprimé sa méfiance à l’égard de la croissance des actifs numériques. Ceci, soulignant la « folie » dans laquelle les crypto-monnaies sont impliquées. A cette occasion, il a évoqué son souhait que ces types d’actifs « n’aient jamais été inventés ».

Au sein de la conférence, il a également montré sa position de rejet envers ceux qui achètent dans le monde de la cryptographie en gonflant les prix. En contrebalançant ces comportements, il a réaffirmé sa position de ne pas les acquérir. « Je n’achèterai jamais de crypto-monnaie », a-t-il déclaré.

Comme cet investisseur en valeurs mobilières, Buffett a confirmé son opinion contraire à l’évolution que le monde de la crypto a enregistrée ces dernières années.

Approbation des restrictions

Alors que certains pays maintiennent leur soutien au développement et à l’évolution des crypto-monnaies, Charlie Munger a soutenu les nations qui les restreignent. En ce sens, il a exprimé une certaine satisfaction quant aux mesures prises par la Chine pour interdire les marchés de la cryptographie.

Il a souligné que les États-Unis sont « faibles » contre le pays asiatique en ne suivant pas sa proposition restrictive d’arrêter la hausse des actifs numériques. A cet avis, il a ajouté le fait que la volatilité du nouveau marché a carte blanche, avec pratiquement aucune réglementation gouvernementale.

« Dans la mesure où mon pays ne fait pas cela, nous sommes inférieurs à la Chine », a déclaré l’investisseur milliardaire.

Il s’est exclamé que les crypto-monnaies proviennent d’une « exubérance du capitalisme », atteignant le point d’être « nuisibles » pour ceux qui y investissent.

De cette façon, il a souligné son initiative de ne pas utiliser son argent pour acheter des actifs cryptographiques, mentionnant qu’il n’investissait que dans « de bonnes choses pour les gens ». Munger ne croit pas que le monde de la cryptographie soit bon, au contraire, sa structure est gérée par des gens qui « pensent à eux-mêmes ».

« Je ne supporte tout simplement pas de participer à ces booms insensés, d’une manière ou d’une autre. Cela semble fonctionner; tout le monde veut s’entasser, et j’ai une attitude différente », a-t-il commenté à ce sujet.

Alors que son opinion reste radicalement opposée à l’agrandissement du marché de la crypto, la trajectoire ascendante ne semble pas s’arrêter. Bitcoin, avec les autres crypto-monnaies, présente quelques corrections pour briser plus tard de nouvelles barrières.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport