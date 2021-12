Charlie Munger souhaite que les cryptos n’aient jamais été inventés, dit que la Chine a pris la bonne décision de les interdire

« Bien sûr, je déteste le succès du bitcoin et je n’apprécie pas une monnaie utile aux ravisseurs et aux extorqueurs, et ainsi de suite. » (Jonathan Alcorn/Bloomberg)

Le mépris de Charlie Munger, partenaire commercial de longue date de Warren Buffett et investisseur milliardaire pour les crypto-monnaies, semble être le roc alors qu’il a de nouveau lancé une attaque cinglante contre la montée des crypto-monnaies tout en applaudissant la décision de la Chine de les interdire. Appelant le boom de la crypto « fou », Munger a déclaré: « Je n’achèterai jamais de crypto-monnaie. J’aurais aimé qu’ils n’aient jamais été inventés », a rapporté le Sydney Morning Herald. Munger s’adressait aux investisseurs australiens lors de la conférence Sohn Hearts and Minds Investment à Sydney.

« Je pense que les Chinois ont pris la bonne décision, qui est simplement de les interdire. Mon pays – la civilisation anglophone – a pris la mauvaise décision », a déclaré Munger.

L’adoption mondiale de la cryptographie a bondi de plus de 880% au cours de l’année écoulée, les plates-formes peer-to-peer entraînant l’utilisation de la crypto-monnaie sur les marchés émergents, selon Chainalysis. Alors que le marché indien a augmenté de 641% au cours de l’année écoulée, les gros transferts de taille institutionnelle supérieurs à 10 millions de dollars de crypto-monnaie représentaient 42% des transactions envoyées à partir d’adresses basées en Inde, contre 28% pour le Pakistan et 29% pour le Vietnam.

« Je ne supporte tout simplement pas de participer à ces booms insensés, d’une manière ou d’une autre. Cela semble fonctionner; tout le monde veut s’impliquer, et j’ai une attitude différente. Je veux gagner mon argent en vendant aux gens des choses qui sont bonnes pour eux, pas des choses qui sont mauvaises pour eux », a déclaré Charlie Munger lors de l’événement vendredi. « Croyez-moi, les personnes qui créent des crypto-monnaies ne pensent pas au client, elles pensent à elles-mêmes. »

Lisez aussi : Crypto Bill 2021 : 5 questions clés sur les publicités cryptographiques, les escroqueries, les taxes, plus de réponses par Nirmala Sitharaman

En mai de cette année également, lors d’une session de questions-réponses lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de Berkshire, Munger a déclaré que Bitcoin était comme agiter le drapeau rouge au taureau. « Bien sûr, je déteste le succès du bitcoin et je n’apprécie pas une monnaie utile aux ravisseurs et aux extorqueurs, etc. », a-t-il déclaré. « Je pense que je devrais dire modestement que je pense que tout ce foutu développement est dégoûtant et contraire aux intérêts de la civilisation. »

«C’est vraiment une sorte de substitut artificiel à l’or. Et comme je n’achète jamais d’or, je n’achète jamais de bitcoin », a déclaré Bitcoin.com lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de la société d’édition Daily Journal en février.

Avec la croissance de l’adoption de la crypto dans le monde, la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies dans le monde avait franchi la barre des 3 000 milliards de dollars en novembre 2021, près de six après que le m-cap s’élevait à 2 000 milliards de dollars. Le m-cap avait atteint pour la première fois la barre des 2 000 milliards de dollars le 6 avril de cette année avant de baisser de plusieurs milliers de dollars pour atteindre environ 1 200 milliards de dollars. Il était à nouveau remonté à 2 000 milliards de dollars à la mi-août. En passant par plusieurs corrections, le monde de la crypto en septembre a également glissé deux fois en dessous du niveau de 2 000 milliards de dollars.

