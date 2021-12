Charlie Patino a fait la une des journaux après avoir marqué lors de ses débuts à Arsenal … voici CINQ autres prodiges de Premier League à surveiller

Le jeune d’Arsenal, Charlie Patino, a fait la une des journaux pour sa performance en Coupe Carabao cette semaine, marquant pour ses débuts à 18 ans.

Il est très apprécié aux Emirats et devrait suivre les traces de Bukayo Saka et Emile Smith Rowe et devenir une star de l’équipe première.

Le terme « wonderkid » est apparemment utilisé bon gré mal gré de nos jours, mais Arsenal n’est certainement pas le seul club de Premier League à avoir de grands talents qui montent dans ses rangs.

EDGE : Charlie Patino d’Arsenal a défrayé la chronique cette semaine… mais découvrez ces CINQ prodiges de la Premier League !

EDGE : Charlie Patino d’Arsenal a défrayé la chronique cette semaine… mais découvrez ces CINQ prodiges de la Premier League !

De Brentford à Manchester City, de nombreux jeunes joueurs saisissent leurs opportunités, que ce soit dans des compétitions comme la Carabao Cup ou en gagnant leur place sur les bancs de la Premier League.

EDGE a examiné d’autres noms de l’élite anglaise qui pourraient rejoindre Patino parmi les jeunes footballeurs les plus parlés du pays.

Regardez la vidéo ci-dessous pour voir cinq autres merveilles que nous prévoyons très bientôt pour la grandeur de la Premier League…

EDGE : Charlie Patino d’Arsenal a défrayé la chronique cette semaine… mais découvrez ces CINQ prodiges de la Premier League !