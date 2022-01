Charlie Patino dit que son coéquipier d’Arsenal a vraiment impressionné Arteta à l’entraînement

Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via .

Le milieu de terrain d’Arsenal Charlie Patino a déclaré sur le flux Facebook en direct de NepentheZ que son coéquipier et attaquant Alexandre Lacazette avait impressionné le manager Mikel Arteta à l’entraînement.

Patino a déclaré qu’il espérait que l’attaquant d’Arsenal Lacazette resterait chez les Gunners au-delà de la fin de la saison.

L’attaquant international français de 30 ans est en fin de contrat avec les Gunners à l’été 2022.

Patino a déclaré à propos de Lacazette sur le flux Facebook en direct de NepentheZ, tel que retranscrit par TheBootRoom: « Je le fais aussi bien [want him to stay].

« Je ne connais aucune information sur lui, s’il reste ou non, j’en sais autant que vous, mais il travaille dur à l’entraînement et fait ce que le manager veut de lui et mène la ligne avec le brassard, donc il fait évidemment quelque chose de bien. »

Photo de Julian Finney/.

Que doit faire Arsenal avec Alexandre Lacazette ?

À notre avis, Arsenal a une décision très difficile concernant l’avenir de Lacazette.

Le Freshman aura 31 ans en mai, et lui remettre un nouveau contrat de deux ou trois ans serait risqué et ne serait pas formidable d’un point de vue commercial.

Cependant, Lacazette s’est intensifié chaque fois que nécessaire et a une bonne influence sur les jeunes.

L’ancienne star lyonnaise a bien fait la saison dernière et fait aussi bien cette campagne.

Lacazette a marqué 13 buts en 22 départs en Premier League pour Arsenal la saison dernière.

L’Arsenal non. 9 a marqué trois buts et fourni trois passes décisives en 10 départs en championnat jusqu’à présent cette campagne.

À notre avis, Lacazette jouera un rôle important pour Arsenal dans les semaines et les mois à venir, alors que l’équipe d’Arteta vise à terminer dans le top quatre de la Premier League.

