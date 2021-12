Charlie Puth, Kali Uchis et Rico Nasty seront en tête d’affiche de l’événement NYE de TikTok

TikTok organise une soirée de réveillon du Nouvel An en direct qui mettra en vedette des performances de Charlie Puth, Kali Uchis, et Rico Nasty, car de nombreuses personnes prévoient des célébrations à la maison au milieu de la dernière vague de COVID.

L’événement du réveillon du Nouvel An TikTok sera diffusé sur l’application de 18 h à 19 h 15, heure du Pacifique, le 31 décembre.

Le concert présentera des performances de trois artistes musicaux qui ont fait leur marque sur TikTok cette année (par ordre de performance) : Puth, l’auteur-compositeur-interprète nominé aux Grammy, qui était l’un des artistes les plus vus sur TikTok en 2021 ; Kali Uchis, dont la chanson « Telepatia » était la meilleure chanson latine de l’année sur TikTok; et Rico Nasty, le rappeur énergique derrière des tubes à la mode comme « Smack a Bitch », qui est également un créateur prolifique sur l’application avec 1,8 million de followers sur TikTok.

Chaque artiste interprétera un set pendant le livestream, chacun se déroulant à un étage différent des tours TikTok – une zone de mise en scène sur le thème de l’appartement où l’événement aura lieu – chacun conçu sur mesure pour s’adapter à l’ensemble de l’artiste individuel.

En plus des performances de l’artiste, l’événement en direct du réveillon du Nouvel An de TikTok mettra en vedette des créateurs populaires, notamment l’hôte de l’événement, averagefashionblogger, ainsi que scarlet_may.1, tracy.oj, cristiandennis, tyshonlawrence et 8illy.

Le mois dernier, Uchis et artiste platine Ozuna se sont associés à leur nouvelle collaboration « Un autre jour en Amérique » tiré de la bande originale du rendu réalisé par Steven Spielberg West Side Story.

« Another Day in America » ​​apporte une touche mise à jour à la coupe musicale de Broadway « America » ​​de 1957, en enfilant des parties des paroles originales écrites par Leonard Bernstein et le récent passé Stephen Sondheim à travers la chanson avec de nouveaux ajouts d’écriture de chansons.

« Argent, cupidité, poison dans la nourriture / Profitez des prisons et du lavage de cerveau dans les écoles / Si vous regardez les médias, cela vous gardera dupe / Comme verrouillé sur les écrans, continuez à faire défiler vos téléphones », chante Uchis sur le reconstitué le deuxième couplet de la chanson. « L’argent, la cupidité, tout ce que nous consommons / Disons « Terre des libres », mais cette terre a toujours été volée / L’incarcération de masse et les centres de détention / Tout ce qu’ils nous ont fait n’a jamais fait la une des journaux. »

Écoutez le meilleur de Kali Uchis sur Apple Music et Spotify.