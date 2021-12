Charlie Savage et Zidane Iqbal réagissent aux débuts de Manchester United – Man United News And Transfer News

Charlie Savage et Zidane Iqbal de Manchester United ont fait leurs débuts lors de l’affrontement de mercredi soir contre les Young Boys et on peut dire qu’ils étaient ravis.

Le jeune duo a beaucoup de potentiel et sera encouragé dès ses premières apparitions sous la direction du nouveau manager Ralf Rangnick.

Cette photo ravira sûrement les fans de United :

Football Heritage ✨🔴#mufc #mujournal pic.twitter.com/nqdiuEzsDW – United Journal (@theutdjournal) 8 décembre 2021

Savage avait ce message élégant à dire après ses débuts :

Ravi d’avoir fait mes débuts en équipe première pour @manchesterunited dans la ligue des champions. Je tiens à remercier tout le personnel de l’académie pour leur soutien au cours des 14 dernières années et le manager pour m’avoir fait confiance ce soir ⚽️❤️ #mufc pic.twitter.com/ca5BuPT1KE – Charlie Savage (@charliesavage84) 8 décembre 2021

Charlie Savage : « Ravi d’avoir fait mes débuts en équipe première pour @manchesterunited en Ligue des champions. Je tiens à remercier tout le personnel de l’académie pour leur soutien au cours des 14 dernières années et le manager pour m’avoir fait confiance ce soir ⚽️❤️ #mufc”

Zidane Iqbal était également ravi, d’autant plus qu’il a partagé ses débuts avec son ami d’enfance Savage :

🗣 Zidane Iqbal à propos de ses débuts : « C’est fantastique. J’ai travaillé toute ma vie pour cette opportunité. C’est un rêve devenu réalité. Ce n’est que le début. [MUTV] – UtdDistrict (@UtdDistrict) 8 décembre 2021

🗣 Zidane Iqbal à propos de ses débuts aux côtés de Charlie Savage : « C’est très spécial pour nous deux de venir, nous avons grandi ensemble depuis les moins de 9 ans, donc le faire avec quelqu’un avec qui j’ai grandi était encore plus spécial. » [MUTV] – UtdDistrict (@UtdDistrict) 8 décembre 2021

UtdDistrict : « 🗣 Zidane Iqbal à propos de ses débuts : « C’est fantastique. J’ai travaillé toute ma vie pour cette opportunité. C’est un rêve devenu réalité. Ce n’est que le début. [MUTV] »

» 🗣 Zidane Iqbal sur ses débuts aux côtés de Charlie Savage : » C’est très spécial pour nous deux de venir, nous avons grandi ensemble depuis les moins de 9 ans, donc le faire avec quelqu’un avec qui j’ai grandi était encore plus spécial . » [MUTV] »

Marcus Rashford était également ravi de voir les nouveaux visages, ayant lui-même été joueur de l’académie :

Super soirée pour l’académie. Incroyable de voir autant de jeunes talents avoir la chance de briller. Félicitations à tous. Débuts à l’UCL, irréels @ManUtd ✨✨ – Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) 8 décembre 2021

Marcus Rashford : « Super soirée pour l’académie. Incroyable de voir autant de jeunes talents avoir la chance de briller. Félicitations à tous. Débuts à l’UCL, irréels

@ManUtd ✨✨”

Rangnick pouvait se permettre une forte rotation de son équipe grâce à la victoire de Michael Carrick sur Villareal lors du dernier tour de la Ligue des champions.

Cela signifiait que United avait dominé leur groupe quels que soient les résultats à venir et le patron allemand en a profité.

Les Diables rouges sont entrés dans la partie la plus encombrée de leur saison en ce qui concerne les matchs fréquents et la rotation était donc parfaitement logique.

Les fans étaient heureux de voir quelques nouveaux visages et la preuve que Rangnick était heureux de poursuivre la tradition du club de faire venir des joueurs de l’académie chaque fois que possible.