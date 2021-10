Charlie Sykes dit que les conservateurs du Texas sont « Batsh*t Crazy »

Un responsable de l’école du Texas a été critiqué pour avoir suggéré que pour se conformer à une nouvelle loi de l’État, les enseignants devront inclure des points de vue opposés sur apparemment chaque problème ou événement historique.

« Essayez simplement de vous souvenir des concepts de [Texas House Bill] 3979 », a-t-elle déclaré aux enseignants lors d’une récente séance de planification. « Et assurez-vous que si vous avez un livre sur l’Holocauste, que vous en ayez un qui a une opposition – qui a – d’autres perspectives. »

Le fonctionnaire a dit aux enseignants : « Croyez-moi, c’est arrivé. »

Fondateur de rempart Charlie Sykes a rejoint Deadline: White House vendredi pour discuter de la tempête de feu et a imputé la plus grande partie du blâme à la loi texane.

« Il est facile de s’en prendre à l’administrateur ici, et elle va se faire traîner pour tout cela », a-t-il déclaré. «Mais je pense que l’accent devrait être mis sur la loi et le fait que les enseignants sont terrifiés. Ils ne savent pas ce qui va se passer.

Sykes a ensuite qualifié son commentaire de « complètement indéfendable ».

La loi est entrée en vigueur en septembre et stipule que « les enseignants qui choisissent de discuter d’événements d’actualité ou de questions de politique publique ou d’affaires sociales largement débattues et actuellement controversées doivent, au mieux de leurs capacités, s’efforcer d’explorer ces questions sous des perspectives diverses et contradictoires. sans accorder de déférence à aucune perspective.

Sykes a déclaré que la remarque de l’administrateur de l’école était l’une des « conséquences imprévues de cette législation autoritaire ».

« Quel est l’autre côté de l’Holocauste ? » demanda-t-il rhétoriquement. « Allez-vous affecter des élèves de quatrième année Mein Kampf ? Allez-vous leur faire écouter celui de Seb Gorka émission de radio? Je ne sais tout simplement pas ce qu’elle avait réellement en tête. Mais encore une fois, c’est exactement ce que vous obtenez lorsque vous avez des politiciens qui jouent à la guerre des cultures et essaient ensuite de l’enfoncer dans une législation draconienne mal pensée. »

Il a ajouté: « Les républicains du Texas sont conservateurs depuis longtemps, mais il fut un temps où les républicains conservateurs du Texas n’étaient pas absolument fous. »

Sykes a suggéré qu’il y avait une compétition entre la Floride, l’Arizona et le Texas pour voir « qui peut être le plus MAGA [and] qui peut jouer aux jeux de guerre culturels les plus époustouflants.

