Charlie vidéo des manières de golf du championnat PNC

Tiger Woods et son fils Charlie participeront à nouveau au championnat PNC plus tard cette semaine pour un événement de 36 trous de deux jours.

C’est énorme pour plusieurs raisons – d’abord, c’est le retour de Tiger à la compétition pour la première fois depuis son horrible accident de voiture.

Seconde? Nous voyons le père et le fils jouer ensemble, ce qui nous a donné des moments forts incroyables l’année dernière, montrant les similitudes entre les deux, de leurs swings à leurs échauffements.

En fait, il y a eu un supercut fait avec toutes ces similitudes, et nous avons maintenant une vidéo de Tiger REGARDANT CETTE VIDÉO ! C’est un délice :

Aimer. Et il y a plus de cela en magasin pour plus tard dans la semaine.