Charlie Walk a reçu 1,7 million de dollars de l’entente de règlement UMG

Fin mars, l’ancien chef du Republic Group Charlie Walk a déposé une plainte de plus de 60 millions de dollars contre le cabinet d’avocats Kasowitz Benson Torres (KBT) pour la représentation prétendument bâclée qu’il a reçue avant de quitter UMG. Maintenant, le tribunal a officiellement rejeté la motion de Walk visant à sceller son accord de règlement avec le label Big Three.

Pour récapituler, le Republic Group d’UMG a suspendu pour une durée indéfinie Charlie Walk en janvier 2018, après qu’un individu nommé Tristan Coopersmith l’ait accusé d’inconduite sexuelle. De manière significative, Coopersmith et Walk avaient travaillé ensemble non pas à Republic (ou même une filiale d’UMG), mais à Columbia Records de Sony Music.

D’autres femmes ont ensuite présenté des allégations d’inconduite sexuelle contre l’exécutif de la République Walk, qui a déclaré dans son procès contre KBT (ainsi que l’avocat Marc Kasowitz) que les accusateurs «étaient soit d’anciens employés mécontents, soit des personnes dont les affirmations étaient manifestement fausses. . »

Malgré cela, le diplômé de l’Université de Boston, Walk, a démissionné de son rôle dans The Four: Battle for Stardom à la suite des allégations, et les supérieurs de Fox ont par la suite mis fin à son contrat. Et en mars 2018, à la suite d’une enquête sur les allégations, UMG a annoncé qu’eux et Walk s’étaient «mis d’accord d’un commun accord pour se séparer».

Mais dans sa plainte, Walk – qui a déclaré qu’il avait retiré «au moins 3,5 millions de dollars par an» avant son départ de Republic et était en train de négocier un accord de 20 millions de dollars sur cinq ans – a rapporté que Coopersmith avait été renvoyé. de Sony en 2005 «pour des problèmes liés à la performance» et avait «entretenu une rancune secrète contre» lui.

Cette rancune secrète, a indiqué Walk, l’a motivée à faire des «allégations intrinsèquement incroyables» sur son blog aujourd’hui disparu. De plus, l’ancien chef de la République a précisé qu’Universal Music avait «violé son propre contrat de travail» en publiant les allégations de faute contre lui «dans les 24 heures suivant leur diffusion», en plus de ne pas «mener une enquête impartiale et approfondie».

Sur la base de ces points, Charlie Walk a soutenu qu’il avait fait appel à KBT «pour effacer son nom», mais que le cabinet d’avocats de 28 ans l’avait plutôt «pressé de conclure un accord rapide avec UMG afin d’éviter toute autre publicité. . »

Les avocats de l’entité basée à New York «n’ont pas rempli leurs responsabilités les plus fondamentales envers leur client – l’informant qu’il avait une alternative solide à la signature de l’accord de règlement», a poursuivi le procès pour faute professionnelle de Walk. «Au lieu de cela, on lui a faussement dit qu’il n’avait pas le choix. Ses propres avocats l’ont fait détruire.

Il convient également de noter que KBT (et en particulier son partenaire co-fondateur Daniel Benson) a riposté contre le procès «fictif» et «frivole» de Walk dans une lettre ouverte à la fin du mois dernier, exigeant que l’homme de 52 ans et son avocat retirent l’action. .

«Kasowitz a pleinement informé Walk de ses options de règlement ou de litige à tout moment pendant la représentation», indique en partie la lettre. “Contrairement à votre plainte, Walk a été accusé d’inconduite qu’il a commise alors qu’il était employé chez UMG, et UMG a retenu les services d’un cabinet d’avocats indépendant pour mener une enquête sur ces accusations.”

Et comme mentionné initialement, le juge qui préside l’affaire a officiellement rejeté la demande de Walk de sceller l’accord de règlement au centre de la confrontation dans la salle d’audience. Le plaignant, qui a déclaré n’avoir gagné que 19 000 dollars en 2019, «a été payé environ 1,7 million de dollars dans le cadre de la cessation de son emploi chez UMG», révèlent des documents juridiques.

«Ni UMG ni M. Walk n’ont un intérêt impérieux à maintenir la confidentialité de l’entente de règlement», a poursuivi le juge Andrew Borrok, reconnaissant que la société appartenant à Vivendi avait également cherché à sceller le document. «L’intérêt des victimes de la conduite présumée de M. Walk et l’intérêt public dans la manière dont UMG traite ces types d’allégations l’emportent largement sur tout accord privé à l’effet contraire.»

Au moment de la publication, Charlie Walk et son équipe juridique ne semblaient pas avoir commenté publiquement ce dernier développement.