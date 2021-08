Charlie Watts, batteur bien-aimé des Rolling Stones, est décédé à l’âge de 80 ans

Charlie Watts, batteur bien-aimé avec les pierres qui roulent et l’un des musiciens les plus admirés de l’ère du rock, est décédé à l’âge de 80 ans. La nouvelle a été confirmée par le publiciste de Watts.

“C’est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de notre bien-aimé Charlie Watts”, indique un communiqué. «Il est décédé paisiblement dans un hôpital de Londres plus tôt dans la journée, entouré de sa famille. Charlie était un mari, un père et un grand-père chéri et l’un des plus grands batteurs de sa génération. Nous demandons gentiment que la vie privée de sa famille, des membres du groupe et de ses amis proches soit respectée en cette période difficile. »

Watts a joué son premier concert avec les Stones en janvier 1963, environ sept mois après leurs débuts en direct, et après avoir été énergiquement recherché par ses futurs compagnons de groupe. À partir de ce jour, il a été une constante sur le tabouret de batterie pendant près de 60 ans, jusqu’à ce qu’il soit contraint de rater la reprise de la tournée No Filter du groupe aux États-Unis en septembre 2021. en récupérant d’un acte médical.

La prééminence de Charlie en tant que batteur était incontestable et fréquemment louée par ses collègues Stones, en particulier Keith Richards, qui a pris le temps dans d’innombrables interviews de dire à quel point il avait de la chance de jouer avec Watts derrière lui et à quel point il ne pouvait pas imaginer les Stones sans lui.

« Charlie est toujours là, mais il ne veut pas que tout le monde le sache », a-t-il déclaré en 1979. « Il y a très peu de batteurs comme ça. Tout le monde pense que Mick et Keith sont les Rolling Stones. Si Charlie ne faisait pas ce qu’il fait à la batterie, ce ne serait pas vrai du tout. Vous découvrirez que Charlie Watts est les Stones.

Mais l’autre ingrédient qui le rendait si chaleureusement aimé par des amis et des étrangers était son extraordinaire humilité. Il détestait vraiment être sous les projecteurs et était célèbre pour sa réticence à s’incliner ou à prendre la parole lorsqu’il a été présenté lors des spectacles du groupe dans les stades et les arènes – ce qui n’a fait que renforcer les applaudissements de milliers de fans. Tout cela avec ce qui était largement considéré comme le plus petit kit de batterie de tout le rock’n’roll, totalisant peut-être sept éléments. Sur leur deuxième album live Get Your Ya-Ya’s Out !, Mick Jagger dit : « Charlie va bien ce soir, n’est-ce pas ?

Il était beaucoup plus à l’aise dans le monde de son premier amour, le jazz, dirigeant joyeusement ses propres groupes et jouant dans d’autres, sur scène dans de petits clubs et souvent sur disque, dans une variété de formations allant des grands groupes aux quintettes et quatuors. Mais même ici, Watts a fait tout son possible pour détourner les projecteurs en faveur de ses collègues musiciens. Sa vie privée, aussi, était aussi peu rock’n’roll que possible : loin des tournées, il a déménagé dans un haras de chevaux dans le Devon rural, écumant des chevaux arabes avec sa femme Shirley, avec qui il s’est marié en 1964.

Charles Robert Watts est né à Wembley, au nord de Londres, le 2 juin 1941 (Mick Jagger le surnommait parfois dans son introduction théâtrale « le marteau de Wembley »). Comme Brian Jones et Bill Wyman, il a été nommé d’après son père qui, après avoir été démobilisé de la Seconde Guerre mondiale, a travaillé comme chauffeur avec les chemins de fer britanniques. Sa mère Lillian était une femme au foyer, et Charlie et sa sœur cadette Lydia (née en 1944) ont grandi dans un peu de confort, dans une maison « préfabriquée », telle que construite par centaines de milliers en Grande-Bretagne après les nombreux dommages causés par les bombes de la guerre.

Watts dira plus tard que le disque qui l’a poussé à décider qu’il voulait être batteur était le disque « Walking Shoes » de 1952 du saxophoniste de la côte ouest Gerry Mulligan avec Chico Hamilton à la batterie. Charlie a reçu une batterie de ses parents quand il avait 14 ans et jouait en ville à 16 ans.

En 1961, alors qu’il était un jeune de 20 ans largement inconnu, Watts a démontré sa passion pour le jazz en écrivant le livre hommage rempli de dessins animés à Charlie Parker, Ode To A High Flying Bird, publié après que les Stones soient devenus célèbres. Il citait souvent l’importance du musicien britannique Alexis Korner, qui à bien des égards représentait le point de rencontre entre les scènes naissantes du jazz et du rhythm and blues à Londres.

À l’invitation de Korner, Watts a rejoint son groupe Blues Incorporated, mais seulement après un passage au Danemark, après quoi il a brièvement joué avec le trio de jazz de la future star de la bande dessinée et du cinéma Dudley Moore. Dans le groupe de Korner, il rencontre un jeune chanteur alors connu sous le nom de Mike Jagger, qui chante sur scène entre deux études à la London School of Economics.

Mais, malgré tous les commentaires admiratifs et sa poursuite par les Stones naissants, Charlie est resté dans son travail de graphiste dans une agence de publicité. Même après ses premiers concerts avec les Stones, il ne devint pleinement professionnel qu’en juin 1963, après que le groupe eut signé chez Decca et sorti leur premier single, sur laquelle il a joué, une version de Chuck Berry‘s “Allez.”

En 1964, la trajectoire ascendante des Stones était irréversible, mais malgré toute leur nouvelle renommée et leur prospérité financière, leur batteur n’a montré aucun appétit pour ses tentations. À la première occasion, il a quitté l’appartement miteux que les membres du groupe partageaient à Edith Grove, Chelsea, pour acheter sa propre grande propriété dans le Sussex.

Pendant des décennies à venir, alors que les controverses, les décès, les saisies de drogue et les changements de personnel tourbillonnaient autour des Stones, Watts était leur rock percutant et émotionnel. Ironiquement, ses indulgences les plus capricieuses avec la boisson et la drogue sont arrivées dans les années 1980, lorsque la plupart de ses camarades de groupe commençaient à vivre plus sobrement. Sur disque et sur scène, quelle que soit l’humeur requise, il l’a rencontrée et l’a améliorée, des succès frénétiques comme « 19th Nervous Breakdown » aux incontournables du rock comme « Femmes Honky Tonk » et “Start Me Up”, via la menace menaçante de “Donnez-moi un abri” et sur les subtilités de “Waiting On A Friend”.

Il n’a jamais choisi de réécouter les enregistrements du groupe pour son propre intérêt, mais aurait dit qu’il pourrait les apprécier s’ils se produisaient lors d’une fête. Watts affectait la méfiance à l’égard de son appartenance au « plus grand groupe de rock’n’roll du monde », mais était également très fier de leurs réalisations collectives. En 2010, il a déclaré : « Je n’arrêtais pas d’essayer d’expliquer à un gars qui m’interviewait qu’être dans les Rolling Stones est une chose, mais en le regardant de l’extérieur… je ne l’ai jamais fait, je n’ai jamais eu l’intérêt ou l’envie. Mais être dedans, c’est merveilleux.

Il était ouvertement peu enthousiaste face aux exigences des voyages à travers le monde, bien que dans un grand confort, pour les tournées de plus en plus épiques du groupe, et tout aussi critique alors que leurs listes de sets tournaient en flèche vers deux heures et demie de scène. Pour contenir son ennui, il a fait un croquis de chaque lit dans lequel il a dormi lors d’une tournée, une habitude qu’il a comparée à la tenue d’un journal.

Le reste de son temps libre en tournée était consacré soit à regarder d’autres musiciens en visite dans des clubs de jazz, soit à acheter des costumes et des chaussures, une autre passion. “J’ai un mode vestimentaire très traditionnel”, a-t-il déclaré à GQ. “Vieux anglais. Je vais dans tous les magasins, où que je sois, mais rien ne me va car je suis trop petit.

Quand il s’agissait de jazz, il s’enthousiasmait toute la journée, se souvenant des premiers disques de sa collection de Parker et Jelly Roll Morton, qu’il jouait avec son ami d’enfance et plus tard son collaborateur Dave Green. Il admirait beaucoup des batteurs comme Elvin Jones, Art Blakey, Phil Seamen, Roy Haynes, Tony Williams et bien d’autres, et dévoyait toute comparaison avec leur talent.

En 2001, Watts est devenu le « naufragé » de la série radiophonique de longue date de la BBC, Desert Island Discs, en sélectionnant « Out of Nowhere » de Parker. Frank Sinatra‘s “Night and Day” et “Jack the Bear” de Duc Ellington & son orchestre entre autres. Son amour du cricket s’est reflété dans le choix d’un enregistrement d’un commentaire d’un match d’essai de 1956; son choix de livre était Collected Poems 1934-52 par Dylan Thomas. Son coup de coeur parmi ses sélections en aurait surpris plus d’un, La Danse des cochers et des palefreniers d’Igor Stravinsky, de Petrouchka. Son objet de luxe, les baguettes, moins.

Mais lorsque l’emploi du temps des Stones le permettait, il a beaucoup travaillé dans des formations de jazz, avec le Charlie Watts Orchestra au milieu des années 80 et un quintette dans les années 90, notamment sur deux albums d’interprétations de Great American Songbook, Warm and Tender (1993) et Long Ago et Far Away (1996).

Avec son grand ami Jim Keltner, il a sorti l’instrumental Charlie Watts-Jim Keltner Project en 2000, et a joué et enregistré avec l’ABC&D de Boogie-Woogie, avec les pianistes Axel Zwingenberger et Ben Waters avec Dave Green à la basse, menant à l’album The Magic. de Boogie Woogie en 2010. « Ce groupe est le plus proche d’une nuit de 1939 à [New York club] Café Society, pour moi », a-t-il déclaré. « C’est mon idéal de ce que cela devrait être.

Keltner a dit à Drum ! magazine du style de son ami : « Il ne sait pas l’expliquer et je n’aime pas forcément entrer dans les détails avec lui à ce sujet. Je m’en émerveille. Watts, parlant en 2008, résumait ainsi son approche : « J’ai été élevé sur la théorie selon laquelle le batteur est un accompagnateur. Je n’aime pas les solos de batterie. J’admire certaines personnes qui les font, mais en général je préfère les batteurs qui jouent avec le groupe. Le défi avec le rock and roll est la régularité de celui-ci. Mon truc, c’est d’en faire un son de danse ; il devrait se balancer et rebondir.