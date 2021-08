Charlie Watts, batteur des “Rolling Stones”, décède à 80 ans

MADRID, 24 août (EUROPA PRESS) –

Charlie Watts, batteur emblématique des ‘The Rolling Stones’, est décédé ce mardi à l’âge de 80 ans, comme l’a confirmé l’attaché de presse du musicien du groupe de rock mythique dans un communiqué.

“C’est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de notre bien-aimé Charlie Watts. Il est décédé paisiblement dans un hôpital de Londres aujourd’hui, entouré de sa famille”, selon la note, recueillie par la BBC.

Le groupe pleure la perte d’un “mari, père et grand-père bien-aimé” et “l’un des plus grands batteurs de sa génération, et nous demandons gentiment que la vie privée de sa famille, des membres du groupe et des amis proches soit respectée en cette période difficile”. .

La nouvelle survient des semaines après l’annonce que Watts manquerait les dates de la tournée américaine du groupe pour se remettre d’une procédure médicale non spécifiée. Watts avait déjà été traité pour un cancer de la gorge en 2004. Il était membre des Stones depuis janvier 1963, lorsqu’il a rejoint Mick Jagger, Keith Richards et Brian Jones dans leur groupe naissant.