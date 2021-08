Charlie Watts est mort à 80 ans : ce qu’il faut savoir

. Charlie Watts, batteur mythique des Rolling Stones, est décédé à l’âge de 80 ans.

Charlie Watts, batteur mythique des Rolling Stones, est décédé ce mardi à l’âge de 80 ans à Londres, en Angleterre, comme l’a confirmé le groupe de rock britannique dans un communiqué diffusé sur leurs réseaux sociaux.

Selon l’annonce publique des Rolling Stones, Watts “est décédé paisiblement” dans un hôpital de Londres, entouré de ses plus proches parents.

“C’était un mari, un père et un grand-père chers et l’un des plus grands batteurs de sa génération”, ajoute le texte enregistré par les plus grands hommes du monde.

Et de conclure: “Nous demandons gentiment que la vie privée de votre famille, des membres de votre groupe et de vos amis proches soit respectée en cette période difficile.”

La mort de Watts survient près de trois semaines après que le musicien a annoncé son absence de la tournée des Rolling Stones “No Filter” aux États-Unis, qui devait débuter le 26 septembre dans la ville de St. Louis, Missouri.

Des personnalités de la musique comme Elton John, Paul McCartney et Ringo Starr ont renvoyé Charlie Watts sur les réseaux sociaux

Après avoir confirmé la mort de Watts, de nombreux emblèmes de la musique internationale ont déversé leur profonde tristesse sur les réseaux sociaux.

C’est le cas de Paul McCartney, chanteur historique des Beatles, qui a choisi d’enregistrer une vidéo selfie pour exprimer son chagrin face à la mort de Watts.

“Je suis très attristé par la mort de Charlie Watts. Je savais qu’il était malade mais pas que c’était si grave. C’était un homme adorable. Mes condoléances à sa famille et aux Stones pour qui je sais que son départ est un coup dur car Charlie était un roc. Un batteur fantastique, ferme comme un roc », a déclaré McCartney dans l’enregistrement qu’il a partagé avec ses followers.

Ringo Starr, un autre membre historique des Beatles et qui était aussi un ami de Watts, a posté sur son compte Twitter : “#God bless Charlie Watts, tu vas nous manquer homme de paix et d’amour à la famille Ringo.”

De son côté, Elton John, une référence de la musique britannique, n’était pas en reste et a dédié quelques mots sincères à ce cher Watts. “Une journée très triste. Charlie Watts était le batteur ultime. Un homme très élégant et un ami brillant. Mes condoléances à Shirley, Seraphina et Charlotte. Et bien sûr aux Rolling Stones », lit-on dans le message du chanteur de 74 ans.

Une journée bien triste. Charlie Watts était le batteur ultime. Le plus stylé des hommes, et une compagnie si brillante. Mes plus sincères condoléances à Shirley, Seraphina et Charlotte. Et bien sûr, les Rolling Stones. @therollingstones #CharlieWatts #RIP pic.twitter.com/9rjSSgioZL – Elton John (@eltonofficial) 24 août 2021

Au moment d’écrire cette note, en entrant sur le site officiel des Rolling Stones, vous trouvez une gigantographie de Watts, en hommage au batteur décédé.

Watts a rejoint les Rolling Stones en 1963 après avoir rencontré Mick Jagger, Keith Richards et Brian Jones tout en jouant dans des clubs de rhythm and blues, et a figuré sur tous les albums studio du groupe légendaire, note le Daily Mail.

Watts se remettait d’une procédure médicale pour une cause qui n’a jamais été révélée

Comme le rappelle CNN, Charlie Watts a eu 80 ans en juin et a subi peu de temps après une intervention médicale pour traiter une maladie qui, à l’époque, n’a jamais transcendé.

Après cette procédure, Watts a commencé une période de repos et de récupération, selon ce que le porte-parole du batteur a rapporté à l’époque.

Charlie Watts, batteur historique des Rolling Stones, est décédé mardi à l’âge de 80 ans, a confirmé son équipe de presse à CNN dans un communiqué. Il a ajouté qu’il était décédé à Londres, entouré de ses proches. pic.twitter.com/0B0KrcHHst – CNN Argentine (@CNNArgentina) 24 août 2021

“Charlie a subi une intervention qui a complètement réussi, mais ses médecins ont conclu cette semaine qu’il avait maintenant besoin de repos et de récupération adéquats”, indique le communiqué publié à l’époque.

Plus tard, ponctuellement le 5 août, Watts annoncerait son retrait de la tournée que les Rolling Stones mèneront aux États-Unis.

Cependant, il reste maintenant à voir si Mick Jagger, Keith Richards et le reste de l’équipe poursuivent leur planification ou décident de reporter la série de concerts déjà confirmée.

