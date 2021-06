Charlie Watts, le batteur discret des Rolling Stones, fête ses 80 ans – El Sol de México

Il a apporté la musique noire aux Rolling Stones. Bien qu’il n’ait pas été le premier batteur du groupe, Charlie Watts lui a donné pendant près d’un demi-siècle le son qu’il a appris de la musique “skiffle” des travailleurs noirs de Wembley, qu’ils interprètent avec des objets du quotidien.

D’après sa biographie, Watts, né le 2 juin 1941 dans une famille ouvrière, influencé par cette musique noire qui envahit les rues de Londres, a fabriqué son premier instrument de percussion : il a transformé un banjo en tambour.

À 14 ans, il reçoit ses premiers tambours et est autodidacte, selon Chad Smith, le batteur des Red Hot Chili Peppers pour le site DrumChannel.com, dont la première partie est disponible en ligne.

Dans cette interview, il raconte qu’il a passé son adolescence à regarder des orchestres de danse et qu’il a écouté Charlie Parker quand il avait 14 ans. « J’ai entendu Bird (le surnom de Parker) et je me suis dit : « C’est génial. Je veux faire ça dans un club à New York.’ Bien qu’il admette, à son grand regret, n’avoir jamais pris de cours formels, il reconnaît son génie : « J’ai appris à jouer en regardant les gens.

Charlie Watts a rejoint les Stones en 1963 et l’année prochaine, il célébrera avec Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood (qui a eu 74 ans hier), six décennies du groupe, qui à l’été 2020 allait faire une tournée mondiale et prévoit de reprendre en 2022, coïncidant avec son anniversaire.

Connu pour sa discrétion et pour être le seul du groupe à s’éloigner complètement de la drogue, Charlie Watts est un survivant ; a surmonté un cancer de la gorge en 2004, et s’est remis de fractures subies lors d’un accident de voiture en 2005.

Au cours de ses cinq décennies avec les Rolling Stones, des musiciens aujourd’hui décédés tels que Brian Jones et d’autres ont rejoint la formation pour se frayer un chemin avec le groupe de rock le plus ancien, comme le guitariste Ronnie Wood, qui continue à ce jour de faire partie de son majestés sataniques.

Selon Keith Richards, “les Rolling Stones n’existeraient pas sans Charlie Watts”. La vérité est que le groupe est resté actif au fil du temps. En avril 2020, ils ont sorti Living in a ghost town, leur première nouvelle chanson depuis Doom and gloom et One more shot, les chansons inédites présentées dans l’anthologie GRRR! 2012. Ce morceau s’est avéré être un hymne visionnaire. «Nous étions en studio pour enregistrer du nouveau matériel avant la quarantaine et il y avait une chanson qui, selon nous, pourrait résonner avec l’époque dans laquelle nous vivons aujourd’hui. Nous y avons travaillé en confinement. Et nous l’avons ici”, expliquait alors Mick Jagger dans un communiqué.

De plus, au début de la pandémie, le groupe a participé au concert virtuel One World: Together at Home, organisé par la chanteuse Lady Gaga, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé. Les quatre membres de chez eux ont interprété le classique Vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez, un moment mémorable de l’un des premiers événements en ligne de l’année dernière.