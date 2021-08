Le batteur Charlie Watts est “peu probable” d’être disponible pour la reprise de les pierres qui roulent‘ No Filter tour des États-Unis, qui ouvre le 26 septembre à Saint-Louis, MO.

Un porte-parole de Watts, universellement vénéré, qui a eu 80 ans en juin, a déclaré dans un communiqué: «Charlie a subi une procédure qui a complètement réussi, mais je suppose que ses médecins ont conclu cette semaine qu’il avait maintenant besoin de repos et de récupération. Avec des répétitions qui commencent dans quelques semaines, c’est pour le moins très décevant, mais il est également juste de dire que personne n’a vu cela venir.

Le très respecté Steve Jordan, lauréat d’un Grammy et d’un Emmy Award, un collaborateur de longue date de Keith Richards, en tant que membre de son groupe X-Pensive Winos et sur ses disques solo, remplacera Watts lors de la tournée de 13 dates, qui se déroulera jusqu’en novembre. Jordan a coproduit les trois albums solo de Richards, Talk Is Cheap (1988), Main Offender (1992) et Crosseyed Heart en 2015.

Watts a commenté : « Pour une fois, mon timing a été un peu décalé. Je travaille dur pour être en pleine forme, mais j’ai accepté aujourd’hui, sur les conseils des experts, que cela prendra un certain temps. Après toutes les souffrances des fans causées par Covid, je ne veux vraiment pas que les nombreux fans de RS qui détenaient des billets pour ce Tour soient déçus par un autre report ou annulation. J’ai donc demandé à mon grand ami Steve Jordan de me remplacer.

Jordan a déclaré: “C’est un honneur absolu et un privilège d’être la doublure de Charlie et j’ai hâte de répéter avec Mick, Keith et Ronnie. Personne ne sera plus heureux que moi de céder ma place sur l’élévateur de tambour dès que Charlie me dira qu’il est prêt à partir.

En 2004, Watts a reçu un diagnostic de cancer de la gorge, ce qui a retardé sa participation au projet d’album des Stones de l’époque, qui est devenu A Bigger Bang en 2005. Mais après un cours de radiothérapie, il s’est rétabli à temps pour participer aux séances et à la tournée du groupe qui a suivi, qui a duré 147 spectacles en deux ans.

Écoutez le meilleur des Rolling Stones sur Apple Music et Spotify.