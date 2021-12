Charlie Woods est un portrait craché de son père sur le terrain de golf

Charlie Woods a conquis le cœur des fans de sport du monde entier lorsqu’il a disputé son premier tournoi télévisé compétitif l’année dernière à l’âge de 11 ans aux côtés de son célèbre père. Tiger Woods et son plus jeune enfant étaient de retour au championnat PNC – un événement qui associe les gagnants majeurs avec les membres de leur famille – encore le week-end dernier, et les similitudes entre les deux continuent d’être étonnantes.

L’année dernière a été traumatisante pour la famille Woods. Tiger a été impliqué dans un accident de voiture effrayant à Los Angeles, au cours duquel les médecins se sont demandé s’ils devaient amputer sa jambe droite. Alors que Woods gardait sa jambe, il était essentiellement alité pendant près de quatre mois avant de commencer une longue et difficile rééducation. L’apparition de Woods aux côtés de son fils cette année était sa première manche publique depuis l’accident.

Alors que Tiger grimaçait juste en marchant sur le parcours, Charlie a de nouveau volé la vedette.

Les garçons de Woods ont terminé le mêlée de 36 trous à la deuxième place après un dimanche électrique qui les a vus tirer un 57 de moins de 15. Portant tous deux leur signature rouge du dimanche, Tiger et Charlie ont réussi 11 birdies consécutifs à un moment donné. Seuls John Daly et son fils – un golfeur de première année à Arkansas – ont été meilleurs dans l’événement, et seulement d’un seul coup.

Charlie a joué à partir de tees qui rendaient le parcours d’environ 1 000 mètres plus court que celui que jouait son père, mais c’était toujours incroyable de le voir porter Team Woods avec des coups d’approche précis et une précision impressionnante sur les greens. Plus que tout, c’était choquant de voir à quel point les manières de Charlie étaient similaires à celles de son père.

Charlie Woods fait virevolter son club comme son père

C’est étrange.

Charlie Woods se tient comme son père

Voici Tiger et Charlie sur le green lors de la manche d’ouverture samedi. Pensez-vous que le jeune Woods a passé du temps à regarder son père sur le parcours ?

Jeremy Reper-USA AUJOURD’HUI Sports

Malheureusement, Tiger boite encore un peu alors qu’il se remet de son accident de voiture. Mais voir les deux parcourir le parcours ensemble était indéniablement cool.

Jeremy Reper-USA AUJOURD’HUI Sports

Charlie Woods a le focus laser de son père

Charlie Woods n’a pas souri depuis une heure. Il suffit de frapper un fer à repasser 4 à 4 pieds et de le percer à partir des tees arrière. N’a reconnu aucune des personnes qui criaient son nom alors qu’il se dirigeait vers le prochain tee. Vision en tunnel. Pomme, rencontre l’arbre. – Dan Rapaport (@Daniel_Rapaport) 19 décembre 2021

Charlie Woods a réussi le meilleur coup de départ par-3 de la journée sur le n ° 17

Tout le monde frappait les mêmes tees sur le trou n°17, qui était une normale 3 de 169 mètres. Charlie Woods l’a placé plus près de la goupille que quiconque au cours de l’événement de deux jours, frappant un fer cinq à quatre pieds du trou.

Charlie Woods peut aller chasser les épingles depuis le fairway

C’est un coup remarquable.

Charlie Woods peut aussi putter

J’aimerais pouvoir putter comme ça.

Tiger a regardé cette vidéo de ses similitudes avec Charlie, et même lui ne pouvait pas le croire

Ces deux-là sont jumeaux jusqu’aux allergies.

Points forts de Tiger et Charlie Woods du championnat PNC 2021

Voici les faits saillants complets de Team Woods dimanche. C’est tellement amusant à regarder.

Ce n’est pas un mauvais tableau de bord pour Team Woods à la fin de l’événement.

Le plus impressionnant de tous ? Le jeune Charlie ne semble tout simplement pas craquer sous la pression des lumières vives. Nous avons hâte de voir ce qu’il fera ensuite.