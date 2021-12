Charlie Woods, le fils de Tiger, rend le golf viral à l’âge de 12 ans

Nouvelles connexes

En février dernier, Tiger Woods a subi un grave accident de la route à Les anges. Le golfeur le plus médiatique au monde a perdu le contrôle de sa voiture, sortant de la piste et jouant dans un sinistre qui a fait le tour de la planète. Il craignait même pour sa vie car il a subi des blessures importantes aux jambes, devant subir une intervention chirurgicale.

Sa carrière est ainsi mise en échec. « Ma physiothérapie m’a tenu occupé. Je fais mes routines tous les jours et je me concentre sur mon objectif numéro un en ce moment : marcher seul. Faire un pas à la fois », a déclaré l’athlète après l’accident.

Cependant, pendant sa période de rééducation, un invité inattendu est apparu : son fils bois de charlie. Le jeune de 12 ans a rendu l’illusion à Tiger. Considéré par beaucoup comme le meilleur golfeur de tous les temps, il se remet à marcher seul, ce qui était devenu son objectif principal, et il commence à se concentrer sur l’avenir prometteur de son petit.

Câlin entre Tiger Woods et son fils Charlie, lors d’un tournoi de golf .

Ceux qui l’avaient vu jouer ont assuré que Charlie Woods a un talent inné. Père et fils ont fait équipe dans des tournois familiaux, et dans le dernier, le petit Charlie a fait fureur. Et c’est que malgré les 12 ans de Charlie, les Woods ont terminé en deuxième position dans le PNC Championnat célébré le Orlando (Floride, États-Unis).

Les bois à Orlando

C’est ce même mois de décembre que Tiger Woods a annoncé qu’il rejouait et qu’il le ferait avec son fils Charlie. Une nouvelle très applaudie dans le golf pour avoir de nouveau vu Tiger en action. Le golfeur américain de 45 ans était chargé d’annoncer son retour sur les réseaux sociaux.

« Ce fut une année longue et difficile », a déclaré Tiger Woods. L’athlète a souligné qu’il était « très excité » de pouvoir clôturer 2021 « en participant au championnat PNC » avec son fils Charlie. « Je joue en tant que père et je ne pourrais pas être plus excité et fier », a-t-il alors déclaré.

Charlie et Tiger Woods, lors du tournoi de golf PNC Championship 2021 .

Ce n’est pas la première fois que les deux participent à ce tournoi, mais après l’accident. En 2020, les Woods ont terminé à la septième place. Et cette position a été améliorée dans l’édition 2021. Une deuxième position importante, seulement dépassée par le Daly. Couple dont le fils a 18 ans.

Il peut sembler injuste que des couples parents-enfants de 17/18 ans, comme Jean DalyRivaliser face à face avec les enfants de l’âge de Charlie Woods. Mais la décompensation est ajustée car les moins de 13 ans jouent sur un terrain plus court, jusqu’à près de 900 mètres de moins que les professionnels.

Patience avec charlie

Le fils de Tiger Woods a encore un long chemin à parcourir. Il est classé numéro 103 en Floride. Un symptôme qu’être le fils de qui il est met beaucoup l’accent sur sa silhouette. Son père agit en tant que professeur et la vérité est que sa performance dans le championnat PNC 2021 a laissé de bons sentiments.

Selon les experts, Charlie Woods gère remarquablement la pression. Lui et Tiger ont signé 57 tirs entre les deux, la meilleure carte de la journée avec les champions. On dit que sa technique est spectaculaire et qu’il a tout pour aller loin au golf. Bien sûr, il y a du travail à faire, ainsi que du dévouement, de l’engagement et des sacrifices.

Tiger Woods et son fils Charlie, au PNC Golf Championship dans son édition 2021 .

« Son swing est un prodige », est venu dire Javier Ballesteros. Ils étaient à deux coups de la victoire finale et Tiger Woods ne pouvait pas être plus fier de Charlie : « À la maison, nous sommes très compétitifs. Peu importe si c’est un concours de putting, de golf, si c’est jouer aux cartes ou des choses comme ça. Il y a toujours, toujours, de la concurrence.

« C’est comme ça que j’ai été élevé et toute notre famille est très, très, très compétitive. Nous n’aimons pas perdre », a poursuivi le golfeur devant les journalistes. De plus, il a attiré le sourire de toutes les personnes présentes avec une anecdote de quelque chose que Charlie lui a dit : « Ne fais pas ce coup, saches ce qui va se passer. Jeu. »

