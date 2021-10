Charlize Theron a failli décrocher un autre rôle dans That Thing You Do de Tom Hanks ! 10z viral

Tom Hanks partage ce qui s’est vraiment passé lors de l’audition de Charlize Theron (Photo : ./Rex/Shutterstock)

Cette chose que tu fais! Il est sorti il ​​y a 25 ans et Tom Hanks a révélé que Charlize Theron s’est presque retrouvée avec un rôle différent.

Tom, 65 ans, qui a écrit et joué dans la comédie musicale, a révélé ce qui s’est passé dans l’écriture, le casting et le tournage du film alors qu’il réfléchit à son anniversaire.

L’acteur a partagé l’impression durable faite par Charlize, alors inconnue, qui a joué Tina Powers dans le film de 1996 sur un groupe de pop rock essayant d’imiter les Beatles.

Cependant, lors de sa première audition, elle avait d’autres idées sur le rôle qu’elle voulait.

Selon Tom, Charlize, qui n’avait que 19 ans à l’époque, “a lu le tout premier jour” des auditions, et si cela ne tenait qu’à elle, elle n’aurait pas fini avec le rôle de la petite amie de Guy “Shades” Patterson. .

Tom a partagé: “Elle a dit:” Écoutez, je sais que je peux jouer Tina, mais je veux jouer Faye. ” J’ai dit: “Je comprends”, mais ce que je pensais dans ma tête était: “Tu es trop une supernova pour jouer Faye.”‘

Tom Hanks a à la fois écrit et joué dans la comédie musicale (Photo : Phillip Caruso/20th Century Fox/Clinica Estetico/Kobal/REX/Shutterstock)

Le rôle de la petite amie de Jimmy, Faye, est finalement allé à Liv Tyler après avoir attiré l’attention de Tom avec non seulement son apparence éblouissante de star de cinéma, mais aussi son talent et sa personnalité.

Tom, qui a joué M. Amos White, a avoué que le casting de Charlize “était un tel coup”, tandis que le producteur Ed Saxon lui a dit qu’ils venaient de ” rencontrer une star de cinéma ” après l’avoir rencontrée lors d’auditions.

Cette chose que tu fais! fête ses 25 ans depuis sa sortie (Photo : Phillip Caruso/20th Century Fox/Clinica Estetico/Kobal/REX/Shutterstock)

“Elle était intelligente, glamour et avait un sens de l’humour phénoménal, et quand elle prononçait les mots, vous vous disiez” il y a tout un personnage là-bas “, a déclaré Saxon.

Malgré des critiques élogieuses de son audition initiale, Charlize elle-même n’en a pas de bons souvenirs, a-t-elle exprimé dans The Late Show With Stephen Colbert en 2018.

‘Ce n’était pas bon! Je ne sais pas pourquoi il m’a donné le rôle, je veux dire, honnêtement », s’est-elle exclamée.

Charlize Theron est devenue une star d’Hollywood depuis son rôle dans la comédie (Photo: .)

Cette chose que tu fais! Ce n’était que le deuxième projet de Theron dans sa carrière, et elle est devenue un nom connu.

Aujourd’hui âgée de 46 ans et nominée trois fois aux Oscars, l’actrice a remporté le prix de la meilleure actrice pour son rôle dans Monster en 2004.

Elle a également joué dans des titres tels que Atomic Blonde, Mad Max: Fury Road et Snow White and the Huntsman.

Plus: Nouvelles du Showbiz américain



Le prochain projet de la star sera une suite de l’adaptation de Netflix de The Old Guard.

Charlize est apparue dans le premier film et a confirmé que la production commencera au début de 2022.

