Charlize Theron a organisé sa fête “Literal Dream” pour son 46e anniversaire

Charlize Theron eu une célébration d’anniversaire de Bombshell.

Plus précisément, le plus grand souhait de l’actrice oscarisée s’est réalisé à l’occasion de son 46e anniversaire alors qu’elle célébrait sa journée spéciale avec une soirée mystère de meurtre sur le thème des années 80. Bien sûr, la célébration épique a été documentée sur Instagram, qui présentait des photos en coulisses de ses cheveux permanentés et des costumes glorieux de ses amis.

“Eh bien, je n’ai jamais pu aller au bal, mais cette année pour mon anniversaire, mes amis ont décidé de changer cela”, a légendé Charlize dans son message du samedi 7 août. “J’aime ces humains plus que les mots ne peuvent décrire. Seuls eux pouvaient savoir qu’un mystère de meurtre de bal des années 80 sur un bateau est mon anniversaire de rêve littéral. Quelle famille, quelle nuit. “

Pour l’occasion spéciale, Charlize s’est habillée d’un t-shirt rose, d’un bandeau, d’un bandeau et de colliers de perles.

Dans une autre image Instagram, la “fille d’anniversaire”, comme le lisait sa chemise rose vif, a partagé une photo d’elle sur un bateau. Elle semblait admirer l’eau, tout en tenant un verre de ce qui semblait être du vin blanc. Elle est restée dans le thème des années 80 et a bercé des gants en maille violette, ainsi que des colliers de perles colorées.