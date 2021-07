Charlize Theron aura son spin-off dans l’univers Fast & Furious – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Malgré le fait qu’il ne reste plus que deux films pour mettre fin à la saga Fast and Furious, l’univers est loin d’être terminé. Le succès de son premier spin-off, Hobbs and Shaw, avec Dwayne Johnson et Jason Statham, confirme que même si la franchise principale se termine, il y aura encore beaucoup à explorer avec d’autres personnages.

L’un des titres que les fans ont le plus attendu est le film mettant en vedette les personnages féminins de Fast and Furious qui, comme Vin Diesel lui-même l’a confirmé à Variety, est déjà en développement.

L’interprète qui donne vie à Dominic Toretto a confirmé que dans le film Charlize Theron aura un poids fondamental en tant que Cipher, un méchant qui a été présenté dans le septième opus.

L’information intervient après que Michelle Rodriguez a annoncé il y a quelques mois qu’elle se battait pour une meilleure représentation des personnages féminins au sein de la franchise et qu’elle exigeait l’embauche d’une scénariste comme condition de retour dans le neuvième volet.

Dans une interview avec SiriusXM, Ludacris a également déclaré qu’il était d’avis que “toutes ces femmes brutes et sauvages du film” méritent un film.

Compte tenu du succès du neuvième film Fast and Furious, qui a déjà engrangé plus de 500 millions de dollars au box-office dans un contexte où les cinémas tentent toujours de retrouver leur rythme normal d’avant la pandémie, nul doute que cet engagement à une version féminine a de nombreux ingrédients pour être un succès.

Réalisé par Justin Lin, Fast and Furious 9 est déjà en salles et a une distribution composée de Vin Diesel (Dominic Toretto), Michelle Rodriguez (Letty), Tyrese Gibson (Roman), Ludacris (Tej), Charlize Theron (Chiper), Jordana Brewster (Mia), Nathalie Emmanuel (Ramsey), Sung Kang (Han) et John Cena (Jackob).