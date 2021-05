Charlize Theron change ses cheveux blonds emblématiques et devient rousse

L’auteur de tout cela est le styliste préféré de Theron, Adir Abergel, qui était en charge de la métamorphose de l’interprète de Lady Lesso. Ils n’ont pas encore précisé s’il s’agit d’une vraie teinture capillaire ou simplement d’une perruque très convaincante.

Le styliste a déclaré que le film tournait en Irlande. «Le secret, c’est pourquoi j’ai été enfermé en Irlande. Il n’y a pas beaucoup de personnes pour qui j’aurais mis en quarantaine … mais pour Lady Lesso, je ferais n’importe quoi. A été tellement amusant de créer ce look avec mon génie @charlizeafrica », a écrit Abergel.

Nous pouvons regarder de plus près ce regard lorsque Netflix publiera le premier teaser pour The School for Good and Evil.