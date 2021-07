Charlize Theron révèle quand le tournage de The Old Guard 2 de Netflix commencera

Grâce à Charlize Theron, nous savons que The Old Guard 2 a été entièrement écrit et est à un peu plus de six mois du coup d’envoi de la photographie principale. Bien sûr, The Old Guard a certainement jeté les bases d’une nouvelle aventure; Non seulement Andy de Theron, Nicky, Joe et Nile Freeman de KiKi Layne ont accepté de travailler avec James Copley de Chiwetel Ejiofor pour se lancer dans des missions où ils peuvent aider l’humanité, mais Booker de Matthias Schoenaerts, qui avait été exilé du groupe pendant 100 ans, a été retrouvé par Quynh de Van Veronica Ngo, que l’on croyait toujours en train de se noyer dans une jeune fille de fer.