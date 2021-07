Charlo-Castaño 2 et la solution à la distribution de courroies

La boxe actuelle uniquement pour ses champions distribue plus d’une centaine de ceintures. Une réalité effrayante, mais qui pourrait dépasser les 200, si les autres organisations décident d’imiter la débauche de la WBA, la grande championne du casting. Mais, sommes-nous condamnés à assister impuissants à la dégradation de l’esprit de compétition sous cette vraie folie ou directement, cette vraie « émeute » quand il s’agit de donner des ceintures à qui que ce soit ?

Le drame peut être fixé dans la mesure où il y a intérêt à le fixer. C’est le premier sujet de cette vidéo, une proposition de solution basée sur la réduction du nombre de championnats WBA, où nous prenons la division des poids lourds comme exemple, pour présenter le nouveau format actuel et possible, ainsi que des problèmes ponctuels et inacceptables, tels que, par exemple, ce qui se passe dans la division superfly de la WBC. Où ils ont retiré Juan Francisco Gallo Estrada et l’ont laissé vacant !, au profit direct de Sor Rungvisai ou Carlos Cuadras.

Le deuxième sujet de cette vidéo, de minute (10:32), a à voir avec les bonnes ou mauvaises attentes d’un match revanche immédiat ou non, entre Jermell Charlo et Brian Castaño. Les options sont limitées, c’est-à-dire qu’il s’agit de clauses indirectes qui vous obligeraient à négocier à un moment difficile et contre la montre. À propos de ces options et de ce qui va enfin arriver, je vous parle dans cette vidéo.