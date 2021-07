Charlo s’exécute sans KO contre Montiel et défie Golovkin

Sur le papier, Jermall Charlo était de loin supérieur à Juan Macías Montiel. Il devait gagner facilement et finir vite. C’était la prévision. Il n’a pas été complètement rempli. La première partie a eu lieu, mais pas la seconde. Le Mexicain a enduré tout ce qui venait du champion et a résisté debout. Un héroïsme, car les coups qu’il a reçus étaient considérables. Avec cette victoire, par décision unanime (119-109, 118-109 et 120-108), Charlo conserve le championnat du monde WBC des poids moyens.hé regarde les grandes affiches. Le focus s’était déjà chargé de le mettre à la fin : “Mon poids est de 160 livres. Je veux unifier. Il veut combattre Golovkin et amener Canelo ici à Houston», a-t-il claqué devant le délire du public. Le plan est bon, il faudra voir s’il se réalise. Pour le moment la procédure est passée.

Dès que la cloche a sonné, on a vu qu’il y avait deux vitesses sur l’anneau. Le procès, lorsqu’il a été annoncé, a été fortement critiqué par les rivaux de Charlo. En regardant le combat, ils avaient raison. Macías était un guerrier et rien ne peut lui être reproché, mais il était inférieur. Dès le premier instant, il a beaucoup et très bien travaillé avec le jab, il a varié les plans de frappe et a frappé avec sa main droite. Encore et encore, sans relâche. Montiel a commencé à s’agripper, petit à petit il a lâché prise, mais il l’a fait immobile sur les cordes et attendant le coup de vent.

Aux sixième et septième tours, il semblait que le KO était proche, même beaucoup d’entre nous pensent que l’arbitre pourrait intervenir. Pas à cause des coups eux-mêmes, le sentiment était que quelque chose de grave pouvait arriver. Il était clairement inférieur. Heureusement cela ne s’est pas produit, et le Mexicain avait le cœur pur et cela lui a permis d’endurer. Charlo avait dépassé, dès ce samedi, quatre fois le dixième round et n’avait jamais mis KO. Dans le cinquième, il n’a pas réussi non plus. Si le combat s’éternise, il perd de la dynamite et cela recommence. Pourtant, l’objectif était atteint : une victoire confortable et sans se faire punir. Àle temps de travailler dans les bureaux. Jermall veut de superbes affiches et les fans aussi.